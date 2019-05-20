Wise System Monitor для Windows

Wise System Monitor 1.51.125

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Описание Wise System Monitor 1.51.125Описание   Скачать Wise System Monitor 1.51.125СКАЧАТЬ (1,98 Мб) Скриншоты Wise System Monitor 1.51.125Скриншоты (11)   Статистика Wise System Monitor 1.51.125Статистика   Отзывы о Wise System Monitor 1.51.125Отзывы (2)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Wise System Monitor - системная утилита для мониторинга всех исполняемых процессов на компьютере, отслеживания производительности оборудования, анализа трафика загрузки/отдачи, контроля температурного режима и др.

Главная панель инструментов содержит всего лишь 2 закладки: для отображения процессов и показателей оборудования.

В разделе мониторинга задействованных Вами устройств можно найти информацию и характеристики процессора, материнской платы, оперативной памяти, видеокарты, жесткого диска, сетевого адаптера, звуковой карты.

Отличительной особенностью Wise System Monitor является его исключительная простота использования: все достаточно понятно и доступно, а главное - Вы получаете доступ ко всем важным параметрам компьютера с возможностью их контроля, не отрываясь от текущей работы.

Что нового в Wise System Monitor 1.51.125?
  • Улучшены переводы
  • Исправлены ошибки
Wise System Monitor
Wise System Monitor
Wise System Monitor
Wise System Monitor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 345
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Оперативная память
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Отзывы о программе Wise System Monitor

Сергей про Wise System Monitor 1.36.32 [12-01-2016]

На виндовс 7x64 работает отлично,мне очень нравится.На виндовс 10 лучше не запускать,500мегобайт сразу рперативы съедает,процес сжатия память,новая фишка от разработчиков майкрософт.
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oleg kolokolov про Wise System Monitor 1.33 [18-08-2015]

fine blak monitor very good oleg kolokolov by Russia fine
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