Sleepytie - умный будильник – простой и интуитивно-понятный будильник с калькулятором времени сна. Будильник может не только разбудить вас ненавязчивым и нарастающим сигналом, но и посоветовать время, когда лучше всего лечь спать.

В то же время, будильник может работать с функцией «наоборот» - вы устанавливаете время отхода ко сну, а будильник самостоятельно рассчитывает наиболее подходящее время пробуждения.