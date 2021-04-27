Sleepytie - умный будильник для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 484 | Статистика
Размер:6,03 Мб
СКАЧАТЬ
Sleepytie - умный будильник скриншот № 1
Sleepytie - умный будильник скриншот № 2
Sleepytie - умный будильник скриншот № 3
Sleepytie - умный будильник скриншот № 4

Sleepytie - умный будильник – простой и интуитивно-понятный будильник с калькулятором времени сна. Будильник может не только  разбудить вас ненавязчивым и нарастающим сигналом, но и посоветовать время, когда лучше всего лечь спать.

В то же время, будильник может работать с функцией «наоборот» - вы устанавливаете время отхода ко сну, а будильник самостоятельно рассчитывает наиболее подходящее время пробуждения.

ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Meal ReminderMeal Reminder 1.8.8

Бесплатное и простое приложение для мобильных Android-устройств, которое поможет вам...

скачать iШколаiШкола 3.1.2

Приложение, которое наверняка станет незаменимым помощником как для школьников, так и для...

скачать Do It NowDo It Now 2.18.0

Необычное приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой RPG список...

скачать LeaderTaskLeaderTask 15.0.11

Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими...

скачать Календарь клеваКалендарь клева 5.15.0107.01

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...

скачать Рыболовный календарьРыболовный календарь 2.0.2

Рыболовный календарь - полезная программа для всех любителей рыбалки, которая подскажет...

Отзывы о программе Sleepytie - умный будильник

Admin

Отзывов о программе Sleepytie - умный будильник 1.3.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв