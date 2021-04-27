Sleepytie - умный будильник для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mabo
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 484 | Статистика
|Размер:
|6,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Sleepytie - умный будильник – простой и интуитивно-понятный будильник с калькулятором времени сна. Будильник может не только разбудить вас ненавязчивым и нарастающим сигналом, но и посоветовать время, когда лучше всего лечь спать.
В то же время, будильник может работать с функцией «наоборот» - вы устанавливаете время отхода ко сну, а будильник самостоятельно рассчитывает наиболее подходящее время пробуждения.
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Admin
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