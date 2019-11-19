Скользящий График - простое и удобное в использовании приложение для расчета смен, если вы работаете по скользящему графику.

Достаточно просто выбрать готовый график из списка, или составить свой график смен, и нажать на нужную дату, с которой начать расчёт графика работы. Также приложение можно использовать как обычный календарь, или пользоваться цикличным будильником.

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