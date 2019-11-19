Скользящий График для Android

Скользящий График 2.2.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Скользящий График 2.2.1 для AndroidОписание   Скачать Скользящий График 2.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,61 Мб) Скриншоты Скользящий График 2.2.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Скользящий График 2.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Скользящий График 2.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Скользящий График - простое и удобное в использовании приложение для расчета смен, если вы работаете по скользящему графику.

Достаточно просто выбрать готовый график из списка, или составить свой график смен, и нажать на нужную дату, с которой начать расчёт графика работы. Также приложение можно использовать как обычный календарь, или пользоваться цикличным будильником.

Ключевые особенности:

  • Будильник по сменам (по вашему графику работы).
  • Виджеты - 4х1, 4х2, 3х3, 4х4, + расширяемый виджет.
  • Отображение номера недели.
  • Цвет / прозрачность всех смен, дат, фона, виджетов.
  • Цвет чисел дней месяца.
  • 22 готовых графика смен.
  • Настройка своих графиков работы.
  • До 5 пользователей.
  • Смена фона на изображения из галереи пользователя.
Скользящий График
Скользящий График
Скользящий График
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

Math Alarm Clock 1.8.2 для Android

Math Alarm Clock - будильник для Android-коммуникаторов. Чтобы отключить его сигнал, необходимо решить небольшую математическую задачу и ввести ответ. Пока будете

Табата Таймер 4.1.0 для Android

Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и

Microsoft To-Do 1.21.46 для Android

Неплохой менеджер задач от Microsoft, который поможет вам спланировать день. Присутствуют темы оформления для списков, имеется функция импорта существующих списков и

Meal Reminder 1.8.8 для Android

Бесплатное и простое приложение для мобильных Android-устройств, которое поможет вам питаться регулярно. Программа позволяет отслеживать статус приемов пищи в

Alarmy 4.12.0 для Android

Бесплатный будильник для мобильных Android-устройств, который точный вас разбудит в нужный момент. Присутствует несколько режимов, возможность настраивать громкость

Scheduler: Pomodoro Timer 2.0.6 для Android

Scheduler: Pomodoro Timer - приложение для Android, которое позволит организовать ваш рабочий график, чтобы действовать с максимальной продуктивностью

скачать Adguard

Отзывы о программе Скользящий График

Admin

Отзывов о программе Скользящий График 2.2.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 