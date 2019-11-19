Скользящий График

Math Alarm Clock 1.8.2 для Android
Math Alarm Clock - будильник для Android-коммуникаторов. Чтобы отключить его сигнал, необходимо решить небольшую математическую задачу и ввести ответ. Пока будете
Табата Таймер 4.1.0 для Android
Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и
Microsoft To-Do 1.21.46 для Android
Неплохой менеджер задач от Microsoft, который поможет вам спланировать день. Присутствуют темы оформления для списков, имеется функция импорта существующих списков и
Meal Reminder 1.8.8 для Android
Бесплатное и простое приложение для мобильных Android-устройств, которое поможет вам питаться регулярно. Программа позволяет отслеживать статус приемов пищи в
Alarmy 4.12.0 для Android
Бесплатный будильник для мобильных Android-устройств, который точный вас разбудит в нужный момент. Присутствует несколько режимов, возможность настраивать громкость
Scheduler: Pomodoro Timer 2.0.6 для Android
Scheduler: Pomodoro Timer - приложение для Android, которое позволит организовать ваш рабочий график, чтобы действовать с максимальной продуктивностью