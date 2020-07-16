Ratool - не требующая установки утилита, которая поможет контролировать доступ и использование USB и CD-DVD устройств, а также Floppy-дисковода, WPD и другого оборудования для передачи информации.

Главное окно программы отображает управление для USB-портов: тут можно их полностью заблокировать, разрешить только чтение без копирования или дать полный доступ. Для работы с другими устройствами нужно будет зайти в закладку Параметры и выбрать нужное из списка, а набор действий идентичен как и для USB. На программу может быть установлен пароль для блокировки установленных Вами ограничений.

Таким образом, используя Ratool, Вы сможете защитить ваши конфиденциальные данные от копирования, изменения или удаления. Стоит отметить также совершенно простой и понятный интерфейс утилиты, разобраться с которым сможет даже абсолютный новичок.