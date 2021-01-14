Active Disk Image для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.00
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|10.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категории:
|Восстановление данных - Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 825 | Статистика
|Размер:
|30,74 Мб
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Active@ Disk Image - программа для создания копии образов жестких дисков и восстановления их из резервной копии. Создает и восстанавливает образы дисков без перезагрузи компьютера. При создании образов будут использованы только те сектора жестких дисков, которые несут в себе информацию. Копию можно будет записать на диск, передать на FTP, сохранять на локальном диске.
Особенности Active@ Disk Image:
- Создание образа диска
- Копирование диска на диск
- Клонирование разделов жесткого диска
- Поддержка дисков с 4-килобайтными секторами
- Планировщик
- Удобный пошаговый мастер
- Разделение образа диска
- Копирование разделов с изменением размеров
- Инкрементное резервное копирование неизвестных файловых систем
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