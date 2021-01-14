Active@ Disk Image - программа для создания копии образов жестких дисков и восстановления их из резервной копии. Создает и восстанавливает образы дисков без перезагрузи компьютера. При создании образов будут использованы только те сектора жестких дисков, которые несут в себе информацию. Копию можно будет записать на диск, передать на FTP, сохранять на локальном диске.

Особенности Active@ Disk Image: