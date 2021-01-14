Active Disk Image для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение:21 день
Версия:10.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Восстановление данных - Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 825 | Статистика
Размер:30,74 Мб
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Active@ Disk Image - программа для создания копии образов жестких дисков и восстановления их из резервной копии. Создает и восстанавливает образы дисков без перезагрузи компьютера. При создании образов будут использованы только те сектора жестких дисков, которые несут в себе информацию. Копию можно будет записать на диск, передать на FTP, сохранять на локальном диске.

Особенности Active@ Disk Image:

  • Создание образа диска
  • Копирование диска на диск
  • Клонирование разделов жесткого диска
  • Поддержка дисков с 4-килобайтными секторами
  • Планировщик
  • Удобный пошаговый мастер
  • Разделение образа диска
  • Копирование разделов с изменением размеров
  • Инкрементное резервное копирование неизвестных файловых систем
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