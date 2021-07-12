Active Boot Disk для Windows

Описание
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Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $79.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:17.0.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Boot менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 189 | Статистика
Размер:434,79 Мб
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Active@ Boot Disk - полнофункциональная операционная система на CD/DVD/USB диске. Является загрузочным диском, который можно запускать на компьютерах где уже загружена ОС. Не изменяет ОС уже установленную на жестком диске компьютера. Включает в себя множество инструментов для загрузки компьютера, исправления конфигурации компьютера и проблем управления системой, восстановления потерянных данных, создания резервной копии Windows, сброса паролей учетных записей и др. Может использоваться даже для компьютеров, на которых не загружается основная операционная система.

Boot Disk включает в себя:

  • Windows Edition
  • Active@ Disk Image
  • Active@ File Recovery
  • Active@ Partition Manager
  • Active@ Partition Recovery
  • Active@ Hard Disk Monitor
  • Active@ Password Changer
  • Active@ KillDisk
  • Active@ Disk Editor
  • Active@ Data CD/DVD/Blu-ray Burner
  • Active@ UNDELETE

Особенности Active@ Boot Disk:

  • Полный доступ к незагружаемую ПК
  • Сетевой доступ через TCP/IP, включен сетевой конфигуратор
  • Может загружаться с CD, DVD или USB дисков
  • После загрузки системных файлов в ОЗУ, диск может быть извлечен
  • Создание, удаление и форматирование разделов дисков
  • Встроенные инструменты для восстановления файлов и данных
  • Встроенные инструменты для создания резервной копии дисков с функцией восстановления
  • Безопасное удаление важной информации с дисков без возможности восстановления
  • Сброс пароля администратора вашей Windows
  • Утилита мониторинга за температурой и SMART атрибутами жесткого диска
  • Встроенные: клиент терминала, веб-браузер, Telnet и FTP клиенты
  • Встроенные Paint, Блокнот, WordPad, Калькулятор, Диспетчер Процессов, Редактор реестра, HEX редактор и т.д.
  • Встроенный инструмент для дефрагментации жестких дисков
  • Загрузка дополнительных драйверов на лету или из пред-установленных директорий
  • Управление файлами: обзор директорий, поиск, копирование и перемещение файлов и папок
  • Поддержка FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS+EFS файловых систем
  • Поддержка расширенного поиска удаленных файлов
  • Поддержка всех типов Flash карт памяти
  • Поддержка локализованных и длинных имен файлов
  • Поддержка сжатых, зашифрованных и фрагментированных файлов на NTFS
  • Поддержка IDE / ATA / SCSI дисков
Что нового в Active Boot Disk 17.0.0.1?
  • Обновлены компоненты программы
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Отзывы о программе Active Boot Disk

Makswesthouse про Active Boot Disk 12.0 [30-12-2018]

херня какая то! при запуске пишет введите логин/пароль
2 | 4 | Ответить

k-s-s-a про Active Boot Disk 10.0.2 [02-03-2016]

При запуске канючит "забытый" ключ активации
2 | 11 | Ответить

Alex в ответ k-s-s-a про Active Boot Disk 10.5.0 [05-05-2017]

https://youtu.be/KcL5dospH8M
2 | 5 | Ответить

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