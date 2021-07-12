Active Boot Disk для Windows
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $79.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|17.0.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категория:
|Boot менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 189 | Статистика
|Размер:
|434,79 Мб
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Active@ Boot Disk - полнофункциональная операционная система на CD/DVD/USB диске. Является загрузочным диском, который можно запускать на компьютерах где уже загружена ОС. Не изменяет ОС уже установленную на жестком диске компьютера. Включает в себя множество инструментов для загрузки компьютера, исправления конфигурации компьютера и проблем управления системой, восстановления потерянных данных, создания резервной копии Windows, сброса паролей учетных записей и др. Может использоваться даже для компьютеров, на которых не загружается основная операционная система.
Boot Disk включает в себя:
- Windows Edition
- Active@ Disk Image
- Active@ File Recovery
- Active@ Partition Manager
- Active@ Partition Recovery
- Active@ Hard Disk Monitor
- Active@ Password Changer
- Active@ KillDisk
- Active@ Disk Editor
- Active@ Data CD/DVD/Blu-ray Burner
- Active@ UNDELETE
Особенности Active@ Boot Disk:
- Полный доступ к незагружаемую ПК
- Сетевой доступ через TCP/IP, включен сетевой конфигуратор
- Может загружаться с CD, DVD или USB дисков
- После загрузки системных файлов в ОЗУ, диск может быть извлечен
- Создание, удаление и форматирование разделов дисков
- Встроенные инструменты для восстановления файлов и данных
- Встроенные инструменты для создания резервной копии дисков с функцией восстановления
- Безопасное удаление важной информации с дисков без возможности восстановления
- Сброс пароля администратора вашей Windows
- Утилита мониторинга за температурой и SMART атрибутами жесткого диска
- Встроенные: клиент терминала, веб-браузер, Telnet и FTP клиенты
- Встроенные Paint, Блокнот, WordPad, Калькулятор, Диспетчер Процессов, Редактор реестра, HEX редактор и т.д.
- Встроенный инструмент для дефрагментации жестких дисков
- Загрузка дополнительных драйверов на лету или из пред-установленных директорий
- Управление файлами: обзор директорий, поиск, копирование и перемещение файлов и папок
- Поддержка FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS+EFS файловых систем
- Поддержка расширенного поиска удаленных файлов
- Поддержка всех типов Flash карт памяти
- Поддержка локализованных и длинных имен файлов
- Поддержка сжатых, зашифрованных и фрагментированных файлов на NTFS
- Поддержка IDE / ATA / SCSI дисков
- Обновлены компоненты программы
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Отзывы о программе Active Boot Disk
Makswesthouse про Active Boot Disk 12.0 [30-12-2018]
херня какая то! при запуске пишет введите логин/пароль
2 | 4 | Ответить
k-s-s-a про Active Boot Disk 10.0.2 [02-03-2016]
При запуске канючит "забытый" ключ активации
2 | 11 | Ответить
Alex в ответ k-s-s-a про Active Boot Disk 10.5.0 [05-05-2017]