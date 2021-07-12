Active@ Boot Disk - полнофункциональная операционная система на CD/DVD/USB диске. Является загрузочным диском, который можно запускать на компьютерах где уже загружена ОС. Не изменяет ОС уже установленную на жестком диске компьютера. Включает в себя множество инструментов для загрузки компьютера, исправления конфигурации компьютера и проблем управления системой, восстановления потерянных данных, создания резервной копии Windows, сброса паролей учетных записей и др. Может использоваться даже для компьютеров, на которых не загружается основная операционная система.

Boot Disk включает в себя:

Windows Edition

Active@ Disk Image

Active@ File Recovery

Active@ Partition Manager

Active@ Partition Recovery

Active@ Hard Disk Monitor

Active@ Password Changer

Active@ KillDisk

Active@ Disk Editor

Active@ Data CD/DVD/Blu-ray Burner

Active@ UNDELETE

Особенности Active@ Boot Disk: