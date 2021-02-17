Экзамен ГАИ Казахстан для Windows
|Оценка:
|4.87/5 голосов - 187
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MCA
|Категории:
|Обучающий софт - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 15 730 | Статистика
|Размер:
|13,6 Мб
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Экзамен ГАИ Казахстан - простая программа по Правилам дорожного движения для Казахстана. Вы получите удобную программу тестирования по изучению ПДД для будущих и настоящих водителей. Актуальность программы поддерживается обновлением вопросов с официальных сайтов.
Особенности приложения:
- Вопросы по Правилам дорожного движения.
- Вопросы по безопасности движения.
- Вопросы по правовым основам движения.
- Все вопросы взяты с официальных сайтов.
- Комментарии к правильным ответам согласно действующему законодательству.
- Качественные иллюстрации.
- Возможность выбора режима тестирования.
- Возможность выбора темы для изучения.
- Возможность ограничения по времени.
- новый сайт программы и сервер обновлений
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