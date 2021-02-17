Программы для Windows » Образование, наука » Обучающий софт » Экзамен ГАИ Казахстан 2021.3.1

Экзамен ГАИ Казахстан для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.87/5 голосов - 187
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Авто
Загрузок (сегодня/всего):4 / 15 730 | Статистика
Размер:13,6 Мб
СКАЧАТЬ
Экзамен ГАИ Казахстан скриншот № 1
Экзамен ГАИ Казахстан скриншот № 2
Экзамен ГАИ Казахстан скриншот № 3
Экзамен ГАИ Казахстан скриншот № 4

Экзамен ГАИ Казахстан - простая программа по Правилам дорожного движения для Казахстана. Вы получите удобную программу тестирования по изучению ПДД для будущих и настоящих водителей. Актуальность программы поддерживается обновлением вопросов с официальных сайтов.

Особенности приложения:

  • Вопросы по Правилам дорожного движения.
  • Вопросы по безопасности движения.
  • Вопросы по правовым основам движения.
  • Все вопросы взяты с официальных сайтов.
  • Комментарии к правильным ответам согласно действующему законодательству.
  • Качественные иллюстрации.
  • Возможность выбора режима тестирования.
  • Возможность выбора темы для изучения.
  • Возможность ограничения по времени.
Что нового в Экзамен ГАИ Казахстан 2021.3.1?
  • новый сайт программы и сервер обновлений
ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать Начала ЭЛЕКТРОНИКИНачала ЭЛЕКТРОНИКИ 1.2

Начала ЭЛЕКТРОНИКИ - обучающая система для школьников и студентов младших курсов ВУЗов по...

скачать Автоэкзамен ПДД ГИБДДАвтоэкзамен ПДД ГИБДД 2020

Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для...

скачать Билеты ПДД РоссииБилеты ПДД России 2021.2.0

Билеты ПДД России - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов...

скачать Билеты ПДД РББилеты ПДД РБ 2021.2.0

Билеты ГАИ РБ - иллюстрированный сборник экзаменационных билетов по Правилам дорожного...

скачать Учебная программа ПДДУчебная программа ПДД 2021.2.0

Учебная программа ПДД - простая программа по Правилам дорожного движения для Республики...

скачать StaminaStamina 2.5

Stamina - программа для тех, кто хочет научиться набирать текст на клавиатуре всеми десятью...

Отзывы о программе Экзамен ГАИ Казахстан

Любовь про Учебная программа ПДД 2017.4.0 [02-06-2018]

Вопросы как в ГАИ. Учите
8 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв