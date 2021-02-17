Экзамен ГАИ Казахстан - простая программа по Правилам дорожного движения для Казахстана. Вы получите удобную программу тестирования по изучению ПДД для будущих и настоящих водителей. Актуальность программы поддерживается обновлением вопросов с официальных сайтов.

Особенности приложения: