LibreCAD для Windows

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Оценка: 4.27/5 голосов - 19
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 593 | Статистика
Размер:24,28 Мб
LibreCAD скриншот № 1

LibreCAD - одно из лучших бесплатных кросс-платформенных приложений для автоматизированного проектирования (CAD) в двухмерной графике. Эта платформа разрабатывалась как бесплатная альтернатива более раскрученного, но платного инструмента AutoCAD, поэтому поддерживает практически все его основные функции и возможности, позволяя решать задачи двухмерного проектирования, подготавливать инженерные и строительные чертежи, схемы и планы.

Инструментарий этого CAD-редактора достаточно богат и сможет удовлетворить запросы как начинающего проектировщика, так и профессионала своего дела. Здесь можно использовать линии, дуги, геометрические фигуры, устанавливать размеры и сноски, вставлять изображения и текст, штриховать и т.д. При использовании плагинов функционал приложения можно значительно расширить и оптимизировать под личное использование.

LibreCAD поддерживает специфические CAD-форматы - DXF, DXF и SVG, но кроме них свой проект здесь можно экспортировать в PDF-файл, PNG-, BMP- и PPM-форматы, что достаточно удобно для просмотра работы практически на любом ПК.

Стоит отметить и достаточно удобный и понятный интерфейс платформы, да еще и при наличии русской локализации, так что трудностей с освоением этого редактора не будет.

В целом, это приложение можно считать одним из лидеров среди приложений для САПР разработки, ориентированного на широкий круг пользователей.

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Отзывы о программе LibreCAD

Sabir про LibreCAD 2.2.0 RC1 [28-11-2018]

Почему при открытии программы LibreCAD нет командной строки?
Удалял и снова загружал, безрезультатно. (LibreCAD 2.1 Y 2.2).
Спасибо. (Gassa100@mail.ru)
5 | 9 | Ответить

Знаток про LibreCAD 2.1.3 [04-08-2018]

Есть редактор блоков? В "NanoCad" (вроде в 5 версии) нет редактора блоков.
4 | 2 | Ответить

Олег про LibreCAD 2.1.3 [26-06-2018]

Есть русский язык. Можно чертить, но нельзя посмотреть автокадовский файл dwg
2 | 7 | Ответить

из нашего поселка про LibreCAD 2.0.6 [23-10-2014]

Как подключить плагины ?
9 | 13 | Ответить

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