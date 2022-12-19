LibreCAD для Windows
|Оценка:
|4.27/5 голосов - 19
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LibreCad
|Категория:
|Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 593 | Статистика
|Размер:
|24,28 Мб
LibreCAD - одно из лучших бесплатных кросс-платформенных приложений для автоматизированного проектирования (CAD) в двухмерной графике. Эта платформа разрабатывалась как бесплатная альтернатива более раскрученного, но платного инструмента AutoCAD, поэтому поддерживает практически все его основные функции и возможности, позволяя решать задачи двухмерного проектирования, подготавливать инженерные и строительные чертежи, схемы и планы.
Инструментарий этого CAD-редактора достаточно богат и сможет удовлетворить запросы как начинающего проектировщика, так и профессионала своего дела. Здесь можно использовать линии, дуги, геометрические фигуры, устанавливать размеры и сноски, вставлять изображения и текст, штриховать и т.д. При использовании плагинов функционал приложения можно значительно расширить и оптимизировать под личное использование.
LibreCAD поддерживает специфические CAD-форматы - DXF, DXF и SVG, но кроме них свой проект здесь можно экспортировать в PDF-файл, PNG-, BMP- и PPM-форматы, что достаточно удобно для просмотра работы практически на любом ПК.
Стоит отметить и достаточно удобный и понятный интерфейс платформы, да еще и при наличии русской локализации, так что трудностей с освоением этого редактора не будет.
В целом, это приложение можно считать одним из лидеров среди приложений для САПР разработки, ориентированного на широкий круг пользователей.
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Отзывы о программе LibreCAD
Sabir про LibreCAD 2.2.0 RC1 [28-11-2018]
Почему при открытии программы LibreCAD нет командной строки?
Удалял и снова загружал, безрезультатно. (LibreCAD 2.1 Y 2.2).
Спасибо. (Gassa100@mail.ru)
5 | 9 | Ответить
Знаток про LibreCAD 2.1.3 [04-08-2018]
Есть редактор блоков? В "NanoCad" (вроде в 5 версии) нет редактора блоков.
4 | 2 | Ответить
Олег про LibreCAD 2.1.3 [26-06-2018]
Есть русский язык. Можно чертить, но нельзя посмотреть автокадовский файл dwg
2 | 7 | Ответить