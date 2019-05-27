Scratch Desktop - платформа для освоения основных понятий и принципов программирования, изначально разработанная для школьников младших и средних классов. Это приложение представляет собой визуальную объектно-ориентированную среду, в которой с помощью блочного принципа вы можете создавать свои собственные анимационные проекты, игры, различные интерактивные истории и делиться ими с другими участниками сетевого сообщества.

Интерфейс Scratch максимально прост, т.к. был рассчитан на использование детьми, и содержит несколько графических закладок - скрипты, костюмы, звуки. В этих закладках выбираются нужные команды, действия, отображение, звуковое оформление и другие параметры. Результат готового проекта показывается в общем окне.

Скретч создан как продолжение идей языка Лого и конструктора Лего. Разрабатывается командой программистов в Массачусетском технологическом институте. Скретч придумывался для детей от 8 до 16 лет, но используется людьми всех возрастов. Миллионы людей создают Скретч-проекты в самых разных условиях - дома, в школах, музеях, библиотеках.