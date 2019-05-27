Scratch для Windows

Scratch 3.3.0

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Описание Scratch 3.3.0Описание   Скачать Scratch 3.3.0СКАЧАТЬ (164,9 Мб) Скриншоты Scratch 3.3.0Скриншоты (5)   Статистика Scratch 3.3.0Статистика   Отзывы о Scratch 3.3.0Отзывы (21)  
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4.10 из 5, всего оценок - 531
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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Scratch Desktop - платформа для освоения основных понятий и принципов программирования, изначально разработанная для школьников младших и средних классов. Это приложение представляет собой визуальную объектно-ориентированную среду, в которой с помощью блочного принципа вы можете создавать свои собственные анимационные проекты, игры, различные интерактивные истории и делиться ими с другими участниками сетевого сообщества. 

Интерфейс Scratch максимально прост, т.к. был рассчитан на использование детьми, и содержит несколько графических закладок - скрипты, костюмы, звуки. В этих закладках выбираются нужные команды, действия, отображение, звуковое оформление и другие параметры. Результат готового проекта показывается в общем окне.

Скретч создан как продолжение идей языка Лого и конструктора Лего. Разрабатывается командой программистов в Массачусетском технологическом институте. Скретч придумывался для детей от 8 до 16 лет, но используется людьми всех возрастов. Миллионы людей создают Скретч-проекты в самых разных условиях - дома, в школах, музеях, библиотеках.

Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 61 649
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСредства разработки
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Отзывы о программе Scratch

Константин про Scratch 461.0 [03-12-2018]

Visual Studio Ultimate 2013 поможет но только для про
2 | 2 | Ответить

Макс про Scratch 458.0.1 [08-05-2018]

У меня работает все норм на винде 10
| | Ответить

Даша про Scratch 458.0.1 [19-03-2018]

Я скачала нажимаю открыть файл он грузиться, загружаеться полностью и все пропадает.И скретч не загружаеться, уже 2 програма так не откриваеться.И Adobe Air уже скачала.Все равно не хочет откриваться.Што делать?
13 | 20 | Ответить

---------- в ответ Даша про Scratch 461.0 [20-12-2018]

очисть кеш
3 | 7 | Ответить

надя про Scratch 458.0.1 [07-03-2018]

я скачала програму а ее нигде нет
9 | 9 | Ответить

диана про Scratch 458.0.1 [16-02-2018]

калас мне нравится
1 | 3 | Ответить

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