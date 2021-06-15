Camera MX для Android

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.200 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 446 | Статистика
Размер:18,57 Мб
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Camera MX скриншот № 2
Camera MX скриншот № 3
Camera MX скриншот № 4

Camera MX - полезное приложение для Android, которое существенно расширит функционал встроенной камеры.

Программа предлагает пользователю более двух десятков эффектов и фильтров, которые можно тут же накладывать и в режиме реального времени видеть, как будет выглядеть будущий снимок. Присутствует возможность редактирования изображений, включающее автоматическую оптимизацию, настройку яркости, контрастности, насыщенности, угла наклона, баланса белого и пр. Готовыми снимками можно поделиться с друзьями в Facebook, Instagram, Flickr, Tumblr и Twitter.

 

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