Camera MX для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.200 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Appic Labs Corp.
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 446 | Статистика
|Размер:
|18,57 Мб
|СКАЧАТЬ
Camera MX - полезное приложение для Android, которое существенно расширит функционал встроенной камеры.
Программа предлагает пользователю более двух десятков эффектов и фильтров, которые можно тут же накладывать и в режиме реального времени видеть, как будет выглядеть будущий снимок. Присутствует возможность редактирования изображений, включающее автоматическую оптимизацию, настройку яркости, контрастности, насыщенности, угла наклона, баланса белого и пр. Готовыми снимками можно поделиться с друзьями в Facebook, Instagram, Flickr, Tumblr и Twitter.
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Admin
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