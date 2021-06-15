Camera MX - полезное приложение для Android, которое существенно расширит функционал встроенной камеры.

Программа предлагает пользователю более двух десятков эффектов и фильтров, которые можно тут же накладывать и в режиме реального времени видеть, как будет выглядеть будущий снимок. Присутствует возможность редактирования изображений, включающее автоматическую оптимизацию, настройку яркости, контрастности, насыщенности, угла наклона, баланса белого и пр. Готовыми снимками можно поделиться с друзьями в Facebook, Instagram, Flickr, Tumblr и Twitter.