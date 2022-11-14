OpenSaveFilesView для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 675 | Статистика
|Размер:
|58 Кб
OpenSaveFilesView - небольшая и не требующая установки утилита для отображения списка когда-либо открытых и сохраненных файлов при помощи стандартных диалоговых окон Windows. Следует учесть, что приложение не сможет показать файлы, которые были отрыты двойным кликом через Проводник или путем воздействия других программ - только обычные диалоговые окна.
Кроме названия самого файла и пути его нахождения, OpenSaveFilesView может дать некоторую дополнительную информацию: тип расширения, порядок открытия, время открытия, время изменения и создания, размер и атрибуты. Все это может быть сохранено в виде HTML-отчета для последующего использования.
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