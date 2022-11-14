OpenSaveFilesView для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 675 | Статистика
Размер:58 Кб
OpenSaveFilesView скриншот № 1
OpenSaveFilesView скриншот № 2
OpenSaveFilesView скриншот № 3

OpenSaveFilesView - небольшая и не требующая установки утилита для отображения списка когда-либо открытых и сохраненных файлов при помощи стандартных диалоговых окон Windows. Следует учесть, что приложение не сможет показать файлы, которые были отрыты двойным кликом через Проводник или путем воздействия других программ - только обычные диалоговые окна.

Кроме названия самого файла и пути его нахождения, OpenSaveFilesView может дать некоторую дополнительную информацию: тип расширения, порядок открытия, время открытия, время изменения и создания, размер и атрибуты. Все это может быть сохранено в виде HTML-отчета для последующего использования.

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