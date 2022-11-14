OpenSaveFilesView - небольшая и не требующая установки утилита для отображения списка когда-либо открытых и сохраненных файлов при помощи стандартных диалоговых окон Windows. Следует учесть, что приложение не сможет показать файлы, которые были отрыты двойным кликом через Проводник или путем воздействия других программ - только обычные диалоговые окна.



Кроме названия самого файла и пути его нахождения, OpenSaveFilesView может дать некоторую дополнительную информацию: тип расширения, порядок открытия, время открытия, время изменения и создания, размер и атрибуты. Все это может быть сохранено в виде HTML-отчета для последующего использования.