Google Messenger для Android

Google Messenger 2.9.052 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google Messenger 2.9.052 для AndroidОписание   Скачать Google Messenger 2.9.052 для AndroidСКАЧАТЬ (15,68 Мб) Скриншоты Google Messenger 2.9.052 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Google Messenger 2.9.052 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Messenger 2.9.052 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google Messenger - удобное приложение разработанное корпорацией Google, которое позволяет владельцам Android-девайсов быстро и легко обмениваться текстовыми и мультимедийными сообщениями.

Отправлять SMS и MMS можно как одному, так и нескольким пользователям одновременно, а также присутствует возможность добавлять аудио, видеофайлы, фотографии и голосовые сообщения.

Кроме этого приложение предлагает пользователю такие полезные опции, как выделение цепочек цветом, архивирование, большое количество разнообразных смайликов и многое другое.

Google Messenger
Google Messenger
Google Messenger
Google Messenger
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыSMS, MMS, EMS
ТОП-сегодня раздела "SMS, MMS, EMS"
 

SMS Bomber 0.92 для Android

Простая программа для Android-устройств, при помощи которой можно бомбардировать один или несколько номеров текстовыми сообщениями. Поддерживается передача длинных

SMS Bot Free 5 для Android

SMS Bot Free - интересная утилита для Android, которая умеет на основании определенных правил автоматически рассылать SMS-сообщения. Правила основываются на

Text Repeater Free 2.0 для Android

Text Repeater Free - отправляйте несколько SMS-ок за короткое время, бомбите своих друзей шутками или поздравлениями. Можно задавать количество сообщений и

SMS-Anonym 1.0.1 для Android

SMS-Anonym – сервис СМС-розыгрышей. С помощью программы вы сможете отправить СМС от любого номера или имени отправителя. Сервис позволяет отправлять сообщения на

СМС Любимым 1.0.2.1 для Android

СМС Любимым - сборник любовных смс, состоящий из большого количества любовных сообщений, не требующий доступа к интернету

PhoneLocator 2.061 для Android

PhoneLocator - с помощью этого приложения можно найти утерянный Android-смартфон, послав на него текстовое сообщение со специальным кодовым словом. В ответ вам

скачать Adguard

Отзывы о программе Google Messenger

Admin

Отзывов о программе Google Messenger 2.9.052 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 