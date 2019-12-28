Google Messenger

SMS Bomber 0.92 для Android Простая программа для Android-устройств, при помощи которой можно бомбардировать один или несколько номеров текстовыми сообщениями. Поддерживается передача длинных SMS Bot Free 5 для Android SMS Bot Free - интересная утилита для Android, которая умеет на основании определенных правил автоматически рассылать SMS-сообщения. Правила основываются на Text Repeater Free 2.0 для Android Text Repeater Free - отправляйте несколько SMS-ок за короткое время, бомбите своих друзей шутками или поздравлениями. Можно задавать количество сообщений и

SMS-Anonym 1.0.1 для Android SMS-Anonym – сервис СМС-розыгрышей. С помощью программы вы сможете отправить СМС от любого номера или имени отправителя. Сервис позволяет отправлять сообщения на СМС Любимым 1.0.2.1 для Android СМС Любимым - сборник любовных смс, состоящий из большого количества любовных сообщений, не требующий доступа к интернету PhoneLocator 2.061 для Android PhoneLocator - с помощью этого приложения можно найти утерянный Android-смартфон, послав на него текстовое сообщение со специальным кодовым словом. В ответ вам