Программы для Windows » Видео » Видео захват » VSDC Free Screen Recorder для Windows
VSDC Free Screen Recorder для Windows

VSDC Free Screen Recorder 1.3.2.385

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VSDC Free Screen Recorder 1.3.2.385Описание   Скачать VSDC Free Screen Recorder 1.3.2.385СКАЧАТЬ (26,9 Мб) Скриншоты VSDC Free Screen Recorder 1.3.2.385Скриншоты (8)   Статистика VSDC Free Screen Recorder 1.3.2.385Статистика   Отзывы о VSDC Free Screen Recorder 1.3.2.385Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VSDC Free Screen Recorder - одно из лучших приложений для захвата видеоизображения с экрана монитора. Можно записывать всё изображение Вашего дисплея, а можно выделить отдельную область и сохранять только ее. Удобно, что кроме самой видеокартинки записывается и аудиосопровождение при помощи микрофона и других внешних устройств.

Программа полностью настраивается под Ваши нужды и предпочтения. Так, Вы можете самостоятельно выбрать требуемый формат выходного аудио и видео сигнала - поддерживаются все самые популярные кодеки, изменяется параметр fps, разрешение, битрейд и другие опции.

Уникальной особенностью приложения является возможность рисования во время записи видео: выделите элемент, на который стоит обратить внимание, и тогда ничего важное не будет пропущено при последующем просмотре другими людьми. Также Вы можете создавать визуальные и аудио подсказки при кликах мыши или нажатиях клавиш.

Все это позволяет быстро, легко и без сложных настроек создавать обучающие видеоролики, презентации, видеообращения в отделы техподдержки и многое другое.

VSDC Free Screen Recorder
VSDC Free Screen Recorder
VSDC Free Screen Recorder
VSDC Free Screen Recorder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 964
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
 

Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК

MyCam 2.5

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате

AVS Video Recorder 2.6.1.94

AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,

Bandicam 4.6.1.1688

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со

oCam Screen Recorder 515.0

oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Отзывы о программе VSDC Free Screen Recorder

Мария про VSDC Free Screen Recorder 1.3.1.309 [07-07-2020]

Куча софта в нагрузку не добавилась, а вот при попытке записи написало, что настройки - invalide. То есть предустановленные настройки - не годны. Не пишет она ничего.
| | Ответить

Шурик про VSDC Free Screen Recorder 1.2.2.127 [05-12-2014]

Вместе с этой прогой автоматом установилось еще куча бонусного ПО и комп стал бешено тупить!!!
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 