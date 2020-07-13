VSDC Free Screen Recorder - одно из лучших приложений для захвата видеоизображения с экрана монитора. Можно записывать всё изображение Вашего дисплея, а можно выделить отдельную область и сохранять только ее. Удобно, что кроме самой видеокартинки записывается и аудиосопровождение при помощи микрофона и других внешних устройств.

Программа полностью настраивается под Ваши нужды и предпочтения. Так, Вы можете самостоятельно выбрать требуемый формат выходного аудио и видео сигнала - поддерживаются все самые популярные кодеки, изменяется параметр fps, разрешение, битрейд и другие опции.

Уникальной особенностью приложения является возможность рисования во время записи видео: выделите элемент, на который стоит обратить внимание, и тогда ничего важное не будет пропущено при последующем просмотре другими людьми. Также Вы можете создавать визуальные и аудио подсказки при кликах мыши или нажатиях клавиш.

Все это позволяет быстро, легко и без сложных настроек создавать обучающие видеоролики, презентации, видеообращения в отделы техподдержки и многое другое.