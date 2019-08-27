Alzex Finance для Android

Alzex Finance 3.0.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Alzex Finance 3.0.3 для AndroidОписание   Скачать Alzex Finance 3.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (29,3 Мб) Скриншоты Alzex Finance 3.0.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Alzex Finance 3.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Alzex Finance 3.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alzex Finance - удобная программа для учета финансов и ведения семейного бюджета. Присутствует поддержка всех мировых валют, большинства популярных криптовалют и драгметаллов, автоматическое обновление курсов обмена, возможность добавления неограниченного количества счетов и т.д.

Основные возможности:

  • Синхронизация между устройствами на Android, iOS и ПК.
  • Импорт чеков.
  • Распознавание банковских СМС.
  • Ввод повторяющихся данных одним движением.
  • Защита паролем и учетные записи пользователей.
  • Поддержка всех валют мира, основных криптовалют и драгоценных металлов. Также можно добавить свои валюты. Курсы обмена можно загружать из сети Интернет.
  • Возможность создать неограниченное количество счетов, таких как кредитные карты, счета в банке, наличные, электронные деньги и т.п. Счета можно объединять в группы.
  • Широкие возможности для организации транзакций - разделение по категориям, членам семьи, контрагентам и проектам. Каждой транзакции может быть присвоено множество меток.
  • Планировщик позволяет создавать регулярные транзакции автоматически.
  • Возможность отслеживать прогресс в достижении ваших финансовых целей и контролировать расходы.
  • Учет долгов и кредитов.
  • Отчеты позволяют наглядно анализировать финансовую ситуацию.
Alzex Finance
Alzex Finance
Alzex Finance
Alzex Finance
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

Сбербанк Онлайн 8.6.0 для Android

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка

Monobank 1.22.5 для Android

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность полностью управлять своей картой, переводить деньги на другие карты, а

Bitcoin Wallet 5.31 для Android

Бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое представляет собой кошелек для хранения и проведения быстрых транзакций с цифровой

Приват24 5.26.03 для Android

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте

Яндекс.Деньги 4.14.0 для Android

Яндекс.Деньги – приложение позволяет оплачивать товары и услуги с помощью кошелька Яндекс или банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro. Перечень услуг включает

Payoneer 5.0 для Android

Официальный мобильный клиент для Android-устройств, предоставляющий доступ к популярной международной платежной платформе Payoneer. Присутствует возможность

скачать Adguard

Отзывы о программе Alzex Finance

Admin

Отзывов о программе Alzex Finance 3.0.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 