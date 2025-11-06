Puran File Recovery - утилита для восстановления удаленных или поврежденных файлов. Программа работает со всеми типами носителей информации (жесткие диски, карты памяти, флешки, CD/DVD-диски и т.д.) независимо от файловой системы. Данные могут быть восстановлены даже с отформатированных и RAW-дисков. Инструмент сначала сканирует выбранный носитель и показывает перечень доступных к восстановлению файлов.

Есть несколько режимов сканирования:

обычный режим, при котором обеспечивается самая высокая скорость проверки диска,

глубокий режим, при котором сканирование осуществляется побайтно, а качество восстановления лучше, чем обычном режиме,

режим полного сканирования - самый мощный анализ, когда обнаруживаются даже удаленные разделы диска.

Программа распознает более 50 форматов файловых данных, и этот список может быть расширен. Так что практически любой файл, даже самый специфический, может быть восстановлен.

С учетом того, что Puran File Recovery имеет очень простой и понятный интерфейс, который не отягощен сложными и непонятными простому пользователю настройками, этот инструмент вполне может составить достойную конкуренцию среди утилит восстановления данных. Можно сказать, что это идеальное сочетание скорости, точности и простоты.

Стоит отметить, что Puran File Recovery, равно как и другие приложения этого же разработчика, входит в сборник утилит Puran Utilities.