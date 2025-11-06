Puran File Recovery для Windows
Puran File Recovery - утилита для восстановления удаленных или поврежденных файлов. Программа работает со всеми типами носителей информации (жесткие диски, карты памяти, флешки, CD/DVD-диски и т.д.) независимо от файловой системы. Данные могут быть восстановлены даже с отформатированных и RAW-дисков. Инструмент сначала сканирует выбранный носитель и показывает перечень доступных к восстановлению файлов.
Есть несколько режимов сканирования:
- обычный режим, при котором обеспечивается самая высокая скорость проверки диска,
- глубокий режим, при котором сканирование осуществляется побайтно, а качество восстановления лучше, чем обычном режиме,
- режим полного сканирования - самый мощный анализ, когда обнаруживаются даже удаленные разделы диска.
Программа распознает более 50 форматов файловых данных, и этот список может быть расширен. Так что практически любой файл, даже самый специфический, может быть восстановлен.
С учетом того, что Puran File Recovery имеет очень простой и понятный интерфейс, который не отягощен сложными и непонятными простому пользователю настройками, этот инструмент вполне может составить достойную конкуренцию среди утилит восстановления данных. Можно сказать, что это идеальное сочетание скорости, точности и простоты.
Стоит отметить, что Puran File Recovery, равно как и другие приложения этого же разработчика, входит в сборник утилит Puran Utilities.
Отзывы о программе Puran File Recovery
Илья про Puran File Recovery 1.2.1 [17-10-2024]
Единственная из бесплатных, что реально работает.
2 | | Ответить
Евгений про Puran File Recovery 1.2.1 [03-12-2023]
Офигенская программа. Почти всё вернула по папкам, а то что не смогла распределила по папкам в общей каталожной папке "Не определено" по видам расширений. Конечно много умерло, но нефиг было самому щелкать... По сравнению с прогой Recuva, где получилась одна огромная свалка без делений и папок - огонь
2 | 4 | Ответить
ElenoraK про Puran File Recovery 1.2.1 [18-05-2022]
Отличная программа! Бесплатно восстановила фото с поврежденной сд-карты, которые и не надеялась уже увидеть!
Конечно, некоторые поврежденные файлы восстановить она не смогла, не восстановилось и видео.
Но ситуация была сложная - sd карта была повреждена, отформатирована, и потом ещё на неё перезаписаны файлы. Профи говорили, что шансов практически 0. А Puran справилась! Без денег, быстро, качественно! Рекомендую!
Спасибо! Для меня фото ребенка очень ценны, я счастлива, что получилось восстановить их!
8 | 8 | Ответить
Николай про Puran File Recovery 1.2.1 [21-02-2022]
Программа нашла на внешнем жестком диске емкостью 1 тб более 22 тысяч файлов среди них около 200 фильмов которые собственно мне и были нужны. Программа указала что данные файлы хорошего качества, однако ни один из них не воспроизводится. Я понимаю что восстановленные файлы могут быть повреждены, но почему тогда программа указывает что они хорошего качества
18 | 17 | Ответить