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Аквариумные рыбки для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Животные - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 332 | Статистика
Размер:3,93 Мб
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Аквариумные рыбки - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото всевозможных видов аквариумных рыбок, рекомендации об уходе, питании и  размножении, а также предлагает информацию о различных аквариумных растениях, о болезнях рыб, о проблемах, с которыми может столкнуться аквариумист, сборник лучших статей об аквариумах и многое другое.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в пару десятков мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

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