Аквариумные рыбки - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото всевозможных видов аквариумных рыбок, рекомендации об уходе, питании и размножении, а также предлагает информацию о различных аквариумных растениях, о болезнях рыб, о проблемах, с которыми может столкнуться аквариумист, сборник лучших статей об аквариумах и многое другое.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в пару десятков мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.