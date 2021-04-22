Аквариумные рыбки для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NAP Developer
|Категории:
|Животные - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 332 | Статистика
|Размер:
|3,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Аквариумные рыбки - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото всевозможных видов аквариумных рыбок, рекомендации об уходе, питании и размножении, а также предлагает информацию о различных аквариумных растениях, о болезнях рыб, о проблемах, с которыми может столкнуться аквариумист, сборник лучших статей об аквариумах и многое другое.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в пару десятков мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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