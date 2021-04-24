Программы для Android » Хобби, увлечения » Здоровье » Справочник заболеваний 1.105

Справочник заболеваний для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - Литература
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 112 | Статистика
Размер:3,9 Мб
СКАЧАТЬ
Справочник заболеваний скриншот № 1
Справочник заболеваний скриншот № 2
Справочник заболеваний скриншот № 3
Справочник заболеваний скриншот № 4

Справочник заболеваний - бесплатное приложение для Android, который представляет из себя справочник заболеваний, содержащий подробное описание и наиболее характерные симптомы болезней различной степени тяжести.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Звуки для снаЗвуки для сна 5.1.0.RC-GP(88)

Бесплатный набор из 12 настраиваемых успокаивающих звуков природы, благодаря которым...

скачать Solar Activity Monitor WidgetSolar Activity Monitor Widget 3.4.3

Solar Activity Monitor Widget – геомагнитная солнечная активность может стать причиной плохого...

скачать CardiographCardiograph 3.2

Cardiograph - мобильный кардиограф для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет с помощью встроенной камеры контролировать частоту сердечных сокращений...

скачать Справочник "Моя аптечка"Справочник "Моя аптечка" 1.0.13

Справочник "Моя аптечка" - offline-энциклопедия различных медикаментов и товаров аптечного...

скачать Polar BeatPolar Beat 3.4.5

Бесплатное Android-приложение для бега, фитнеса и других тренировок, с помощью которого можно...

скачать SleepticSleeptic 1.5.4

Удобный в использовании трекер сна и умный будильник для мобильных устройств на базе Android....

Отзывы о программе Справочник заболеваний

Admin

Отзывов о программе Справочник заболеваний 1.105 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв