Справочник заболеваний - бесплатное приложение для Android, который представляет из себя справочник заболеваний, содержащий подробное описание и наиболее характерные симптомы болезней различной степени тяжести.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.