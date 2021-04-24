Справочник заболеваний для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NAP Developer
|Категории:
|Здоровье - Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 112 | Статистика
|Размер:
|3,9 Мб
|СКАЧАТЬ
Справочник заболеваний - бесплатное приложение для Android, который представляет из себя справочник заболеваний, содержащий подробное описание и наиболее характерные симптомы болезней различной степени тяжести.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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