Mi Fitness — приложение для подключения и управления умными часами, фитнес-браслетами и другими носимыми устройствами Xiaomi, которое позволяет синхронизировать данные между смартфоном и совместимым устройством, отслеживать физическую активность, контролировать показатели здоровья и настраивать работу гаджета. Программа поддерживает автоматическую передачу информации о тренировках, количестве шагов, качестве сна, уровне активности и других параметрах, отображая статистику в удобном формате.

После сопряжения по Bluetooth можно просматривать входящие звонки, сообщения, события календаря и push-уведомления прямо на экране часов или браслета. Дополнительно доступны синхронизация контактов, журнала вызовов, локальной музыки и данных с сервиса Google Health Connect. При наличии поддержки со стороны устройства приложение может записывать храп во время сна, использовать микрофон для создания спортивных видеороликов, отображать прогноз погоды по текущему местоположению, отслеживать маршрут тренировок с помощью GPS и отправлять координаты доверенному контакту при использовании функции экстренного вызова SOS.

Список основных возможностей Mi Fitness: