Упражнения для Роста - программы тренировок на каждый день для роста. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете естественным образом увеличить рост дома и прийти в лучшую форму за 8 недель.

В приложении есть упражнения для растяжки, йога, аэробика и пр. Все программы разработаны профессионалами. Тренировки занимают всего несколько минут, но они приведут вас в форму за 8 недель и помогут естественным образом увеличить рост.

Особенности приложения Упражнения для Роста: