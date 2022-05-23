Упражнения для Роста для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.29 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,25 Мб
Упражнения для Роста - программы тренировок на каждый день для роста. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете естественным образом увеличить рост дома и прийти в лучшую форму за 8 недель.
В приложении есть упражнения для растяжки, йога, аэробика и пр. Все программы разработаны профессионалами. Тренировки занимают всего несколько минут, но они приведут вас в форму за 8 недель и помогут естественным образом увеличить рост.
Особенности приложения Упражнения для Роста:
- Упражнения для роста, разработанные профессионалами.
- Увеличение роста для подростков и взрослых.
- Эффективные тренировки для роста с научной базой.
- Предложения по питанию для ускорения роста.
- Советы о том, как быстрее вырасти.
- План тренировок на 8 недель с видимым результатом.
- Создавайте свои планы тренировок.
- Следите за своим сном на графике.
- Проводите тренировки для ускорения роста где и когда угодно.
- Поставьте ежедневное напоминание о тренировках для мотивации.
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Admin
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