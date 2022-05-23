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Упражнения для Роста для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.29 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,25 Мб
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Упражнения для Роста - программы тренировок на каждый день для роста. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете естественным образом увеличить рост дома и прийти в лучшую форму за 8 недель.

В приложении есть упражнения для растяжки, йога, аэробика и пр. Все программы разработаны профессионалами. Тренировки занимают всего несколько минут, но они приведут вас в форму за 8 недель и помогут естественным образом увеличить рост.

Особенности приложения Упражнения для Роста:

  • Упражнения для роста, разработанные профессионалами.
  • Увеличение роста для подростков и взрослых.
  • Эффективные тренировки для роста с научной базой.
  • Предложения по питанию для ускорения роста.
  • Советы о том, как быстрее вырасти.
  • План тренировок на 8 недель с видимым результатом.
  • Создавайте свои планы тренировок.
  • Следите за своим сном на графике.
  • Проводите тренировки для ускорения роста где и когда угодно.
  • Поставьте ежедневное напоминание о тренировках для мотивации.
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