Flo Женский Календарь Месячных - мобильное приложение, помогающее отслеживать месячные и ПМС, рассчитать дни овуляции и зачатия, узнать полезную информацию о развитии беременности и следить за развитием малыша. Программа использует современные технологии на базе машинного обучения, чтобы определить нерегулярный цикл месячных, овуляцию и симптомы ПМС.

Ключевые функции программы Flo Женский Календарь Месячных: