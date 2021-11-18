Flo Женский Календарь Месячных для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Flo Health, Inc.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|78,63 Мб
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Flo Женский Календарь Месячных - мобильное приложение, помогающее отслеживать месячные и ПМС, рассчитать дни овуляции и зачатия, узнать полезную информацию о развитии беременности и следить за развитием малыша. Программа использует современные технологии на базе машинного обучения, чтобы определить нерегулярный цикл месячных, овуляцию и симптомы ПМС.
Ключевые функции программы Flo Женский Календарь Месячных:
- возможность следить за циклом, получать напоминания о критических днях и времени овуляции;
- ежемесячный дневник поможет отследить нерегулярность цикла;
- расчет дней овуляции и определение "окна фертильности";
- калькулятор менструации и овуляции помогут узнать, в какие дни вероятность забеременеть максимальная;
- сохранение результатов своих тестов;
- анализ базальной температуры тела (БТТ);
- возможность отмечать симптомы, чтобы получать наиболее точные прогнозы своего цикла;
- калькулятор беременности (зачатия)
- возможность спланировать день зачатия ребенка (определение овуляции);
- отслеживание беременности неделя за неделей;
- полезные советы и актуальные статьи о беременности, менструации, женском здоровье;
- возможность вести личный дневник;
- возможность отмечать физическую активность;
- добавление симптомов ПМС;
- напоминания о начале цикла и овуляции;
- напоминания о принятии контрацептивов, таблеток;
- сохранение истории Ваших циклов и анализ их длины (чтобы было проще рассчитать календарь овуляции);
- графики БТТ и овуляции;
- изменение длины цикла;
- изменение веса и активности в течение дня;
- и многое другое...
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