Программы для Android » Хобби, увлечения » Здоровье » Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Flo Женский Календарь Месячных для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:78,63 Мб
СКАЧАТЬ
Flo Женский Календарь Месячных скриншот № 1
Flo Женский Календарь Месячных скриншот № 2
Flo Женский Календарь Месячных скриншот № 3
Flo Женский Календарь Месячных скриншот № 4

Flo Женский Календарь Месячных - мобильное приложение, помогающее отслеживать месячные и ПМС, рассчитать дни овуляции и зачатия, узнать полезную информацию о развитии беременности и следить за развитием малыша. Программа использует современные технологии на базе машинного обучения, чтобы определить нерегулярный цикл месячных, овуляцию и симптомы ПМС.

Ключевые функции программы Flo Женский Календарь Месячных:

  • возможность следить за циклом, получать напоминания о критических днях и времени овуляции;
  • ежемесячный дневник поможет отследить нерегулярность цикла;
  • расчет дней овуляции и определение "окна фертильности";
  • калькулятор менструации и овуляции помогут узнать, в какие дни вероятность забеременеть максимальная;
  • сохранение результатов своих тестов;
  • анализ базальной температуры тела (БТТ);
  • возможность отмечать симптомы, чтобы получать наиболее точные прогнозы своего цикла;
  • калькулятор беременности (зачатия)
  • возможность спланировать день зачатия ребенка (определение овуляции);
  • отслеживание беременности неделя за неделей;
  • полезные советы и актуальные статьи о беременности, менструации, женском здоровье;
  • возможность вести личный дневник;
  • возможность отмечать физическую активность;
  • добавление симптомов ПМС;
  • напоминания о начале цикла и овуляции;
  • напоминания о принятии контрацептивов, таблеток;
  • сохранение истории Ваших циклов и анализ их длины (чтобы было проще рассчитать календарь овуляции);
  • графики БТТ и овуляции;
  • изменение длины цикла;
  • изменение веса и активности в течение дня;
  • и многое другое...
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать ПульсометрПульсометр 1.2

Пульсометр - бесплатное Android-приложение, которое позволяет измерять пульс и сохранять результаты измерения...

скачать Скороговорки 2017Скороговорки 2017 1.14

Скороговорки 2016 – помогут не только развить дикцию и внятность речи, но и хорошенько...

скачать Solar Activity Monitor WidgetSolar Activity Monitor Widget 3.4.3

Solar Activity Monitor Widget – геомагнитная солнечная активность может стать причиной плохого...

скачать Meal ReminderMeal Reminder 1.8.8

Бесплатное и простое приложение для мобильных Android-устройств, которое поможет вам...

скачать Звуки дождяЗвуки дождя 3.5.3.RC-GP-Free(63)

Расслабляющее Android-приложение, которое включает в себя тщательно отобранные звуки разных...

скачать ШагомерШагомер 1.2.2

Бесплатное и простое в эксплуатации приложение для мобильных Android-устройств, которое...

Отзывы о программе Flo Женский Календарь Месячных

Admin

Отзывов о программе Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв