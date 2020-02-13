Таймер Табата для Android

Таймер Табата 2.1.2 для Android

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Описание Таймер Табата 2.1.2 для AndroidОписание   Скачать Таймер Табата 2.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (36,36 Мб) Скриншоты Таймер Табата 2.1.2 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Таймер Табата 2.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Таймер Табата 2.1.2 для AndroidОтзывы (1)  
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Таймер Табата - таймер интервальных тренировок по протоколу Табата с музыкой и обратным отчетом.

Всего четыре минуты в день позволят вам привести вашу фигуру в форму, укрепить мышцы и сбросить лишний вес.

Исследования проведенные в Токийском университете изобретателем метода Идзуми Табата показали, что занятия по данной методике приводили к 9 кратному уменьшению жировой ткани по сравнению с группой которая занималась 45 минут по обычному принципу.

Заканчивайте сидеть на стуле занимайтесь с портом и ваш организм ответит вам, красивой фигурой и прекрасным здоровьем.

Таймер Табата
Таймер Табата
Таймер Табата
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 061
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе Таймер Табата

Свет про Таймер Табата 1.2.4 для Android [03-08-2015]

Отличная прожка для занятия, по умолчанию на табата треню расчитана - 20 с треня, 10 отдых, обратный отсчет 3,2,1 воркаут,8 раундов, на 4 минуты занятий. Хочешь больше - запускай новый круг!, музыка для отдыха, музыка для упражнения. Минусы: изменить таймер нельзя, музыку тоже изменить нельзя ибо софт взломан.Но мне пока достаточно и 4-х минут.
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