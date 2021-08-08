Magic Piano by Smule для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 436 | Статистика
Размер:16,85 Мб
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Magic Piano by Smule – играйте на пианино известные мелодии от Бруно Марса до Моцарта. Наслаждайтесь качественным звуком и получайте удовольствие от проигрывания ваших любимых мелодий.

Играть на пианино довольно просто – следуйте за подсказками-светлячками и у вас получится правильная мелодия. Присутствует большая коллекция песен в таких жанрах: POP (All of Me - John Legend, On Top of the World - Imagine Dragons,  Safe and Sound - Capital Cities, Counting Stars - One Republic, Moves Like Jagger - Maroon 5 и д.р), ROCK (Eye of the Tiger – Survivor, Rock You Like a Hurricane – Scorpions, Bring Me to Life – Evanescence и д.р), CLASSICAL (The Magic Flute – Mozart, Moonlight Sonata – Beethoven), MOVIES AND MUSICALS (Phantom of the Opera, Jurassic Park Theme), R&B (I Believe I Can Fly - R. Kelly, Hero - Mariah Carey, Respect - Aretha Franklin). 

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