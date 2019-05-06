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Mozilla Firefox Quantum 66.0.4
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4.43 из 5, всего оценок - 4971
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- Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Mozilla Firefox - один из самых популярных и востребованных браузеров, который имеет гибкие настройки и огромную коллекцию расширений для оснащения этого web-обозревателя любым необходимым функционалом.
Возможности приложения действительно многогранны: отличная скорость запуска и работы, уменьшенное время загрузки страниц, высокая производительность веб-приложений и аппаратного ускорения графики, поддерживается синхронизация с другими устройствами, более 200 000 дополнений и плагинов в магазине расширений, стильный графический интерфейс, поддержка мультивкладочности и группировки закладок, надежная защита приватности и конфиденциальности (запрет отслеживания, установка защищенных соединений, блокировка всплывающих окон), мощная умная поисковая система, интеллектуальная строка ввода адреса и многое другое.
Отдельно стоит выделить возможность полной настройки браузера, что называется "под себя": внешний вид, панель инструментов, дополнительные модули, расширенные функции и т.д. Все это позволит не только продуктивно работать в Сети, но и получать удовольствие от визуального оформления браузера.
В целом, если Вы еще не решили каким обозревателем пользоваться для повседневного серфинга в Интернете, то советуем обратить внимание на Mozilla Firefox, который не похож на другие браузеры и даст возможность проявить индивидуальность при настройке.
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Отзывы о программе Mozilla Firefox
Exellents про Mozilla Firefox Quantum 65.0 [10-02-2019]
fox 65.0 x32 с 40 версии с каждым обновлением все тупее и тупее работал.Про краши с вкладками,подвисаниями,на ютуб крашился на каждом 3 видео я вообще молчу.
Так что видимо и я прощаюсь с этим
22 | | Ответить
Владимир Овальный в ответ Exellents про Mozilla Firefox Quantum 65.0.1 [16-02-2019]
О чём можно говорить, если опционал на уровне Chromium-движка, а скрипты тупят, в отличие от обычного Chromium'ного браузера?
Quantum, хоть и быстрый (не шутки — он гораздо быстрее Gecko), но зачем нужен кастрат, функционирующий со скоростью и возможностями Chromium-движка, и, при этом, с тупящими, как в Internet Explorer, скриптами, при посещении большинства сайтов? В итоге, Quantum больше напоминает недоделанный тестовый движок, чем полноценный конечный браузер. Потребление оперативной памяти у него на уровне хромиумных браузеров (это примерно на 20 % больше, чем в Gecko).
Однако, Firefox был хорошим браузером. Пока живы 37-55-е версии, продолжу использование, но на 56+ — ни в коем случае (графический плагин уже там не работает, остальные расширения можно откопать и в Chromium). Похоже, те времена, когда этот браузер был хорошим, настраиваемым и незагромождённым всяким хламом, уже остались в прошлом.
6 | | Ответить
Владимир Овальный в ответ Exellents про Mozilla Firefox Quantum 65.0.1 [16-02-2019]
P.S. Если в Firefox Gecko, несмотря на тормоза (хотя после настройки своппинга, тормоза стали гораздо менее ощутимыми), были определённые преимущества (особенно в плане визуальной и сетевой кастомизации), которыми не мог похвастаться ни один хромиумный браузер, то, после прекращения поддержки сайтами 56-й версии, с этого браузера можно просто уходить.
Если открыть 9 вкладок (4 видеовкладки на ютубе + вкладка "Генератора чисел" в гуглопоисковике, закреплённая вкладка локальной страницы + 3 текстовые вкладки) и 6 расширений — Adguard, AutoUnloadTab, Browsec (частично отключённое), VideoDownloadHelper, S3.Translator и TabGroups, причём ещё 2 расширения (Classic Theme Restorer, IE Tab) — полностью отключены. Всё это дело потребляет 1,03 ГБ оперативной памяти и 1,01 ГБ в свопе. В плане кастомизации, ни у одного современного браузера, даже у Vivaldi, нет таких способностей, как у Firefox Gecko. Раньше это был лучший браузерный проект в плане регулирования опциональности и данное приложение, можно было считать, лучшим WEB-обозревателем для просмотра Интернет-узлов (несмотря на мелкие проблемы с бесконечным перенаправлением, сертификатами, которые решались использованием другого браузера — речь об ином: о его опциональности и настраиваемости + всегда стоит иметь не менее двух браузеров).
Альтернативы (менее полноценные): Opera, SlimJet, Vivaldi. Chrome уже давно тупит как Firefox, только при обработке страниц, а не на скриптах, поэтому его невозможно рассматривать как альтернативу. Выбор «лучшего браузера среди худших», можно, как-то так, сказать.
4 | 1 | Ответить
Виталий про Mozilla Firefox Quantum 65.0 [09-02-2019]
Firefox на сегодня (2019г) просто не работает. Жуткие движковые проблемы на сложных сайтах вроде яндекс-карт или новомодном HTML5 уг. Даже в почту на одном из сайтов невозможно войти. Затем рандомные глюки и тормоза.
А разгадка остатков популярности, заключается в том, что он имеет один и тот user-agent, что и TOR-браузер у которого десятки тысяч выходных IP.
Просто не мучайтесь с ним, это бесполезно детяще гугла №2, от продавшеся с потрохами мозиллы (ту же телеметрию у них может монетизировать только гугл).
12 | 2 | Ответить
Майк про Mozilla Firefox Quantum 65.0 [08-02-2019]
классный браузер
| 22 | Ответить
дима про Mozilla Firefox Quantum 65.0 [08-02-2019]
полный отстой .все блокирует ,даже яндекс . разрешения все вручную, полный идиотизм
яндекс карты и фотки вообще не видно , удаляю нахрен это недоразумение .
6 | 1 | Ответить
Алексей В. про Mozilla Firefox Quantum 65.0 [02-02-2019]
Использовал FF с 2005 года. Сегодня последние версии это полный ужас, всё время глючит и падает, задержки по 10 секунд и плагинов npapi больше нет. Используйте сейчас уж лучше форки его движка: Pale Moon, Basilisk или K-Meleon 76 RC2, последний скоро обновится до 77.
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