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Replay 5.0.3 для iPhone, iPad
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4.75 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Replay - один из самых лучших видеоредакторов для iOS-устройств, с помощью которого можно создавать потрясающие видеоролики собственного производства прямо на Вашем мобильном девайсе. Разработчики приложения постарались максимально упростить действия пользователя, но при этом сохранить качество и базовый функционал редактирования. И надо сказать, что у них это получилось.
Для создания Вашего фильма можно использовать как фотографии, так и видеоролики, размещая их в любой последовательности. Всего в один проект можно вместить до 200 отдельных кадров (фото и видео). После того как определились с наполнением, используйте один из 21 стилистических шаблонов для визуального преобразования и получения оригинального эффекта. Затем можно добавить текст перед началом видеоклипа или в конце, а также и любую картинку на Ваше усмотрение.
Поэкспериментируйте со звуковым сопровождением: в соответствии с выбранной темой Replay автоматически предложит несколько вариантов музыкальных треков, но можно использовать и свои. При этом прокрутка видеоклипа синхронизируется с аудиодорожкой, что делает Ваш фильм более профессиональным.
Далее надо определиться с форматом соотношения сторон видео - 1х1 или 16х9. Ну и напоследок, есть возможность ускорить/замедлить прокрутку готового видеоролика. Проект сохраняется на Вашем устройстве, но можно сразу же выложить его в Интернет - Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, на сайт Replay, а также и отправить по электронной почте своим друзьям.
В целом, с Replay Ваши обычные фотографии и видео можно превратить в интересные и захватывающие видеожурналы без специфических знаний и использования сложного программного обеспечения.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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