AlReader для Android

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Оценка: 4.62/5 голосов - 13
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.932102231 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 17 542 | Статистика
Размер:6,94 Мб
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AlReader - программа для чтения книг, текстов, HTML-страниц и других текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как FB2, EPUB, HTML, CHM, TXT, RTF, PDB/PRC, DOC, DOCX, ODT, SXW, ABW и другие.

Основные возможности AlReader:

  • Поддержка большинства популярных форматов файлов.
  • Поддержка архивов ZIP и GZ.
  • Выбор кодировки читаемого файла.
  • Полноэкранный режим.
  • Поддержка сетевых библиотек (OPDS).
  • Возможность работы со словарями Dict, Lingvo и SlovoEd
  • Редактирование FB2 и TXT файлов.
  • Настройка стилей отображения.
  • Поворот экрана 90, 180, 270.
  • Отображение заряда батареи на линии положения в тексте.
  • Регулировка межстрочного и межсимвольного интервала.
  • Выравнивание по ширине.
  • Список последних открытых книг.
  • Закладки с навигацией.
  • Сохранение читаемого файла как TXT, PDB или HTML.
Что нового в AlReader 1.932102231?
  • исправления
  • исправлен доступ к карте памяти в андроид 11
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Отзывы о программе AlReader

Jhguhiho про AlReader 1.65 для Android [13-06-2015]

That's a quict-wikted answer to a difficult question
2 | 3 | Ответить

Вадим про AlReader 1.57 для Android [28-12-2014]

Очень хорошая читалка, большое спасибо разработчику! Рекомендую всем.
4 | 3 | Ответить

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