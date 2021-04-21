AlReader - программа для чтения книг, текстов, HTML-страниц и других текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как FB2, EPUB, HTML, CHM, TXT, RTF, PDB/PRC, DOC, DOCX, ODT, SXW, ABW и другие.

Основные возможности AlReader: