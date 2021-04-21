AlReader для Android
|Оценка:
|4.62/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.932102231 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alan
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 17 542 | Статистика
|Размер:
|6,94 Мб
|СКАЧАТЬ
AlReader - программа для чтения книг, текстов, HTML-страниц и других текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как FB2, EPUB, HTML, CHM, TXT, RTF, PDB/PRC, DOC, DOCX, ODT, SXW, ABW и другие.
Основные возможности AlReader:
- Поддержка большинства популярных форматов файлов.
- Поддержка архивов ZIP и GZ.
- Выбор кодировки читаемого файла.
- Полноэкранный режим.
- Поддержка сетевых библиотек (OPDS).
- Возможность работы со словарями Dict, Lingvo и SlovoEd
- Редактирование FB2 и TXT файлов.
- Настройка стилей отображения.
- Поворот экрана 90, 180, 270.
- Отображение заряда батареи на линии положения в тексте.
- Регулировка межстрочного и межсимвольного интервала.
- Выравнивание по ширине.
- Список последних открытых книг.
- Закладки с навигацией.
- Сохранение читаемого файла как TXT, PDB или HTML.
- исправления
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Отзывы о программе AlReader
Jhguhiho про AlReader 1.65 для Android [13-06-2015]
That's a quict-wikted answer to a difficult question
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Вадим про AlReader 1.57 для Android [28-12-2014]
Очень хорошая читалка, большое спасибо разработчику! Рекомендую всем.
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