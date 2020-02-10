Any.do - отличный органайзер всех ваших дел, заданий и событий. Теперь все важные заметки и списки неотложных дел всегда у вас под рукой - контролируйте их выполнение, управляя своим временем.

Создавать новую заметку очень просто. Для этого вам доступно четыре раздела: на сегодня, на завтра, позже и без определенного времени. Соответственно, в зависимости от срочности задания вы вносите напоминание в один из разделов. Примечательно, что в Any.do необязательно прописывать заметку - ее можно произнести вслух, а функция "речь-в-текст" распознает ваши слова и сохранит. Это очень удобно, когда нет возможности работать с клавиатурой, да и прилично экономит время.

Что касается самих уведомлений о наступлении события, то они делятся на временные и локационные. В первом случае напоминание выдается в точно заданное время, а во втором - когда вы появляетесь в определенном заранее месте (дом, работа, супермаркет и т.д.). Такой подход вполне рационален и позволяет не упустить ни одного важного дела. Интересно реализовано управление задачами: выполненное задание можно просто снести движением пальца, а если потрясти iPhone, то все ранее завершенные дела "вылетят" из списка мероприятий.

Что еще стоит отметить, так это возможность синхронизации с другими вашими устройствами, так что ни одно важное дело не будет упущено, где бы вы ни находились. В общем, легко создавайте задачи, определяйте их приоритетность, делитесь списками дел с родными и коллегами, максимально организовав и упорядочив свое время c Any.do.