Webshots для Windows

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Оценка: 4.68/5 голосов - 175
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обои, темы, оболочки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 72 348 | Статистика
Размер:192,07 Мб
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Webshots скриншот № 1

Webshots Desktop - позволяет периодически менять обои на рабочем столе, включает в себя огромное количество изображений различных категорий, таких как спорт, наука, природа, путешествия, 3D и множество других. Все эти картинки можно использовать в качестве обоев для рабочего стола или в качестве скринсейвера.

Автоматическое обновление картинок через Интернет, возможность добавления собственных картинок. Есть возможность добавлять на обои Рабочего стола календарь текущего месяца.

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Отзывы о программе Webshots

Александр про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [05-08-2013]

Хорошая программа, пользовался ей лет 10. Но то была честная программа, а сейчас установил wbsamp5 и обалдел: она установила еще и Web Cake - рекламные баннеры на четверть экрана снизу! Снес.
2 | 2 | Ответить

Piligrim про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [30-03-2013]

Пользуюсь с 2001 года один недостаток смена фотки на рабочем столе минимальное через 15 минут и ничо не сделаешь в корень залазил результат ноль,
2 | 2 | Ответить

Ольга про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [28-01-2013]

Нравится эта программа.Пользуюсь ней давно,с русификатором. Но при переустановке компа как и многое другое исчезло. Русификатора и здесь нет. Где его можно найти?
3 | 3 | Ответить

asmodeika про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [11-11-2012]

Прогой этой пользуюсь с 1998 года, уйма картинок, нынешняя версия мне нравиться из-за того, что любые скачанные обои можно внести в каталог из 128 шт сразу.а не по одной, при чем существует обрезчик обоев,так что в формат становятся почти все. Обращаейтесь asmodeika-daemon@mail.ru
2 | 3 | Ответить

Valik про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [14-09-2010]

у меня на ноуте 1366*768 все картинки раскрываются в центре, по бокам синие полоски,хотя разрешение картинок подходящее, ПОДСКАЖИТЕ что мне сделать ?
2 | 4 | Ответить

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