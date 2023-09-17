Webshots Desktop - позволяет периодически менять обои на рабочем столе, включает в себя огромное количество изображений различных категорий, таких как спорт, наука, природа, путешествия, 3D и множество других. Все эти картинки можно использовать в качестве обоев для рабочего стола или в качестве скринсейвера.

Автоматическое обновление картинок через Интернет, возможность добавления собственных картинок. Есть возможность добавлять на обои Рабочего стола календарь текущего месяца.