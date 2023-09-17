Webshots для Windows
|Оценка:
|4.68/5 голосов - 175
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CNET Networks, Inc.
|Категория:
|Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 72 348 | Статистика
|Размер:
|192,07 Мб
|СКАЧАТЬ
Webshots Desktop - позволяет периодически менять обои на рабочем столе, включает в себя огромное количество изображений различных категорий, таких как спорт, наука, природа, путешествия, 3D и множество других. Все эти картинки можно использовать в качестве обоев для рабочего стола или в качестве скринсейвера.
Автоматическое обновление картинок через Интернет, возможность добавления собственных картинок. Есть возможность добавлять на обои Рабочего стола календарь текущего месяца.
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Отзывы о программе Webshots
Александр про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [05-08-2013]
Хорошая программа, пользовался ей лет 10. Но то была честная программа, а сейчас установил wbsamp5 и обалдел: она установила еще и Web Cake - рекламные баннеры на четверть экрана снизу! Снес.
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Piligrim про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [30-03-2013]
Пользуюсь с 2001 года один недостаток смена фотки на рабочем столе минимальное через 15 минут и ничо не сделаешь в корень залазил результат ноль,
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Ольга про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [28-01-2013]
Нравится эта программа.Пользуюсь ней давно,с русификатором. Но при переустановке компа как и многое другое исчезло. Русификатора и здесь нет. Где его можно найти?
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asmodeika про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [11-11-2012]
Прогой этой пользуюсь с 1998 года, уйма картинок, нынешняя версия мне нравиться из-за того, что любые скачанные обои можно внести в каталог из 128 шт сразу.а не по одной, при чем существует обрезчик обоев,так что в формат становятся почти все. Обращаейтесь asmodeika-daemon@mail.ru
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Valik про Webshots Desktop 3.1.1.7317 [14-09-2010]
у меня на ноуте 1366*768 все картинки раскрываются в центре, по бокам синие полоски,хотя разрешение картинок подходящее, ПОДСКАЖИТЕ что мне сделать ?
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