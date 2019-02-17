GiliSoft Video Converter - отличный конвертер самых разнообразных аудио и видео форматов между собой с некоторыми дополнительными и полезными функциями. Перечислять все поддерживаемые форматы смысла не имеет (их более 160), выделим лишь основные:

для видео - 3gp, asf, avi, divx, ,flv, m2ts, mov, mp4, m4v, mpeg, mpg, dat, mkv, rmvb, rm, ts, vob, wmv и др.

для аудио - mp3, mp4, m4a, wma, wav, ac3, dts и др.

GiliSoft Video Converter отличается очень простым интерфейсом и удобной настройкой. Выбираете в Вашей медиабиблиотеке нужный аудио или видео файл, определяетесь с выходным форматом, при необходимости вносите некоторые изменения в предустановки, указываете место сохранения и запускаете преобразование. Поддерживается пакетный режим: возьмите сразу несколько файлов с одинаковыми установками и запускайте конвертирование, наблюдая за прогрессом.

Что касается выходного формата, то в GiliSoft Video Converter встроено множество готовых шаблонов для того, чтобы интересующий Вас файл был адаптирован и качественно смотрелся на разных устройствах - iPod, iPhone, iPad, PSP, Zune, мобильный телефон, PVP, PDA, NDS, Apple TV, Xbox 360, PS3 и многие другие. При этом Вам не надо обладать глубокими познаниями в параметрах самого устройства - все основные настройки уже внесены.

Из дополнительных возможностей в программе присутствуют опции:

обрезка видеоролика (cut) для удаления лишних сюжетов,

изменение рабочей области видеокартинки (crop),

добавление эффектов на видеоряд (effect),

установка водяного знака (watermark),

подготовка субтитров (subtitle),

вращение видеоизображения (rotation).

В целом, GiliSoft Video Converter достаточно мощный полнофункциональный медиаконвертер, который рассчитан на использование даже неопытными пользователями, позволяя с легкостью делать нужные преобразования аудио и видео файлов.