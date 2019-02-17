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Gilisoft Video Converter для Windows

Gilisoft Video Converter 10.7.0 (от 15.02.2019)

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Описание Gilisoft Video Converter 10.7.0 (от 15.02.2019)Описание   Скачать Gilisoft Video Converter 10.7.0 (от 15.02.2019)СКАЧАТЬ (31,09 Мб) Скриншоты Gilisoft Video Converter 10.7.0 (от 15.02.2019)Скриншоты (8)   Статистика Gilisoft Video Converter 10.7.0 (от 15.02.2019)Статистика   Отзывы о Gilisoft Video Converter 10.7.0 (от 15.02.2019)Отзывы (0)  
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GiliSoft Video Converter - отличный конвертер самых разнообразных аудио и видео форматов между собой с некоторыми дополнительными и полезными функциями. Перечислять все поддерживаемые форматы смысла не имеет (их более 160), выделим лишь основные:

  • для видео - 3gp, asf, avi, divx, ,flv, m2ts, mov, mp4, m4v, mpeg, mpg, dat, mkv, rmvb, rm, ts, vob, wmv и др.
  • для аудио - mp3, mp4, m4a, wma, wav, ac3, dts и др.

GiliSoft Video Converter отличается очень простым интерфейсом и удобной настройкой. Выбираете в Вашей медиабиблиотеке нужный аудио или видео файл, определяетесь с выходным форматом, при необходимости вносите некоторые изменения в предустановки, указываете место сохранения и запускаете преобразование. Поддерживается пакетный режим: возьмите сразу несколько файлов с одинаковыми установками и запускайте конвертирование, наблюдая за прогрессом.

Что касается выходного формата, то в GiliSoft Video Converter встроено множество готовых шаблонов для того, чтобы интересующий Вас файл был адаптирован и качественно смотрелся на разных устройствах - iPod, iPhone, iPad, PSP, Zune, мобильный телефон, PVP, PDA, NDS, Apple TV, Xbox 360, PS3 и многие другие. При этом Вам не надо обладать глубокими познаниями в параметрах самого устройства - все основные настройки уже внесены.

Из дополнительных возможностей в программе присутствуют опции:

  • обрезка видеоролика (cut) для удаления лишних сюжетов,
  • изменение рабочей области видеокартинки (crop),
  • добавление эффектов на видеоряд (effect),
  • установка водяного знака (watermark),
  • подготовка субтитров (subtitle),
  • вращение видеоизображения (rotation).

В целом, GiliSoft Video Converter достаточно мощный полнофункциональный медиаконвертер, который рассчитан на использование даже неопытными пользователями, позволяя с легкостью делать нужные преобразования аудио и видео файлов.

Скриншоты Gilisoft Video Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыволяной знак на видео и не более 1 минуты аудио
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 642
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Gilisoft Video Converter

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