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Biotix: Phage Genesis для Android

Biotix: Phage Genesis 2.8.1 для Android

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Описание Biotix: Phage Genesis 2.8.1 для AndroidОписание   Скачать Biotix: Phage Genesis 2.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (32,05 Мб) Скриншоты Biotix: Phage Genesis 2.8.1 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Biotix: Phage Genesis 2.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Biotix: Phage Genesis 2.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Biotix: Phage Genesis – погрузитесь в эпическую борьбу за выживание. Вам будут противостоять самые маленькие и смертельные микроорганизмы и, что бы выжить, придется хорошенько постараться. Собственные стратегии и генетические улучшения ДНК помогут оперативно заразить вражеские клетки и взять под контроль весь организм.

Геймплей игры довольно прост – управляя небольшой армией клеток вы, как и противник, будете пытаться заразить нейтральные клетки, таким образом, еще больше увеличив собственную армию. Победив в сражении, вам будут начислены «золотые монеты», которые можно потратить на такие улучшения, как скорость заражения, количество здоровья, устойчивость и др.

Что нового в Biotix: Phage Genesis 2.8.1 для Android?
  • Мультиплеер с пользовательским геномом
  • Усовершенствования Ui
  • Сохранение
Biotix: Phage Genesis
Biotix: Phage Genesis
Biotix: Phage Genesis
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Французский
Закачек (сегодня/всего)0 / 937
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Аркады и 2D
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Отзывы о программе Biotix: Phage Genesis

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