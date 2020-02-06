Modern Conflict 1.2.1 для Android Modern Conflict – незамысловатая на первый взгляд стратегия в реальном времени, может увлечь игрока на длительное время. Выберете одну из стран (Америка, Китай, Войны Спарты – Империя Чести 1.7.5 для Android Войны Спарты – Империя Чести – масштабная стратегия с миллионом игроков со всего мира. Начните с управление небольшим городком, добывайте ресурсы, улучшайте армию и Biotix: Phage Genesis 2.8 для Android Biotix: Phage Genesis – готовьтесь возглавить армию маленьких, но очень опасных организмов. Противостоять вам будут не менее смертоносные и опасные микроорганизмы.

Меч и Магия. Герои: Эра хаоса 1.0.111 для Android Погрузитесь в сказочный ролевой мир Might & Magic Heroes, нанимайте знакомых героев из классических фракций «Героев Меча и Магии», собирайте огромные армии разных Forge of Empires 1.142.2 для Android Стройте свой город и пройдите все этапы развития человеческой истории - от каменного века до наших дней. Развивайте науку и открывайте новые технологии. Сражайтесь с Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial 1.4.14 для Android Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial - стратегия для Android-смартфонов. Игра вобрала в себя лучшие черты жанра. Здесь нужно добывать ресурсы, строить города,