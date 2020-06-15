Glary Disk Explorer - небольшая утилита, которая наглядно покажет, чем же забиты Ваши жесткие и съемные диски. Программа сканирует выбранный диск (или все сразу) и предоставляет общую информацию о свободном и занятом пространстве.

Кроме того, этот инструмент может на графической круговой диаграмме отобразить распределение данных на диске в процентном соотношении, так что Вы сразу увидите самые "тяжелые" папки и файлы. Если хотите узнать количество и размер какой-то определенной категории файлов, то для этого предусмотрена фильтрация: видео, архивы, музыка, рисунки, документы, другое. Нажав на соответствующий значок на панели задач, программа отберет файлы только данного типа. Удобно, что из этого приложения можно сразу же перейти в папку с нужным файлом, а также узнать о его свойствах, открыть и даже удалить.

Программа очень проста в использовании, работает быстро и практически не потребляет системные ресурсы. Интерфейс приложения интуитивно понятен для восприятия и работы, позволяя анализировать свои диски даже неопытным пользователям.

В целом, программа Glary Disk Explorer пригодится всем, кто хочет контролировать распределение данных на своих дисках и четко понимать, что занимает больше всего места.