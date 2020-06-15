Glary Disk Explorer для Windows

Glary Disk Explorer 5.27.1.64

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Описание Glary Disk Explorer 5.27.1.64Описание   Скачать Glary Disk Explorer 5.27.1.64СКАЧАТЬ (5,89 Мб) Скриншоты Glary Disk Explorer 5.27.1.64Скриншоты (3)   Статистика Glary Disk Explorer 5.27.1.64Статистика   Отзывы о Glary Disk Explorer 5.27.1.64Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Glary Disk Explorer - небольшая утилита, которая наглядно покажет, чем же забиты Ваши жесткие и съемные диски. Программа сканирует выбранный диск (или все сразу) и предоставляет общую информацию о свободном и занятом пространстве.

Кроме того, этот инструмент может на графической круговой диаграмме отобразить распределение данных на диске в процентном соотношении, так что Вы сразу увидите самые "тяжелые" папки и файлы. Если хотите узнать количество и размер какой-то определенной категории файлов, то для этого предусмотрена фильтрация: видео, архивы, музыка, рисунки, документы, другое. Нажав на соответствующий значок на панели задач, программа отберет файлы только данного типа. Удобно, что из этого приложения можно сразу же перейти в папку с нужным файлом, а также узнать о его свойствах, открыть и даже удалить.

Программа очень проста в использовании, работает быстро и практически не потребляет системные ресурсы. Интерфейс приложения интуитивно понятен для восприятия и работы, позволяя анализировать свои диски даже неопытным пользователям.

В целом, программа Glary Disk Explorer пригодится всем, кто хочет контролировать распределение данных на своих дисках и четко понимать, что занимает больше всего места.

Glary Disk Explorer
Glary Disk Explorer
Glary Disk Explorer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 424
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Glary Disk Explorer

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