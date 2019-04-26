Howard E-Mail Notifer - вспомогательная программа для автоматической проверки Ваших почтовых ящиков на наличие новой корреспонденции. Имея нескольких электронных ящиков и аккаунтов в социальных сетях, не всегда удобно для проверки новых сообщений и писем постоянно заходить в соответствующие сервисы, да еще и тратится достаточное количество времени для этого.

Чтобы упростить такой процесс, в помощь пользователям и выпущено это приложение, которое уведомит Вас о новом письме из трея. Программа объединяет в себе сразу несколько почтовых сервисов и самые популярные социальные сети: Outlook.com, Gmail, Yahoo, Facebook, Twitter, Zoho, Mail.ru, Notes и Virgilio.it.

Для каждого из перечисленных сервисов Вам нужно один раз ввести свои учетные данные в настройках, которые надежно сохранены в программе и никуда не передаются. Зато теперь при появлении нового письма или сообщения Вы будете сразу оповещены всплывающим сообщением и звуковым сигналом. Кликнув на сообщение, Вы перейдете на почтовый сервис и прочитаете полученную корреспонденцию.

В целом, Howard E-Mail Notifer весьма полезен и практичен в использовании - теперь ни одно важное письмо или сообщение не будет пропущено, т.к. Вы своевременно будете уведомлены о них, при этом еще и сэкономите время на чтение всей корреспонденции.