Howard E-Mail Notifer для Windows

Howard E-Mail Notifer 1.65

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Описание Howard E-Mail Notifer 1.65Описание   Скачать Howard E-Mail Notifer 1.65СКАЧАТЬ (4,73 Мб) Скриншоты Howard E-Mail Notifer 1.65Скриншоты (2)   Статистика Howard E-Mail Notifer 1.65Статистика   Отзывы о Howard E-Mail Notifer 1.65Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Howard E-Mail Notifer - вспомогательная программа для автоматической проверки Ваших почтовых ящиков на наличие новой корреспонденции. Имея нескольких электронных ящиков и аккаунтов в социальных сетях, не всегда удобно для проверки новых сообщений и писем постоянно заходить в соответствующие сервисы, да еще и тратится достаточное количество времени для этого.

Чтобы упростить такой процесс, в помощь пользователям и выпущено это приложение, которое уведомит Вас о новом письме из трея. Программа объединяет в себе сразу несколько почтовых сервисов и самые популярные социальные сети: Outlook.com, Gmail, Yahoo, Facebook, Twitter, Zoho, Mail.ru, Notes и Virgilio.it.

Для каждого из перечисленных сервисов Вам нужно один раз ввести свои учетные данные в настройках, которые надежно сохранены в программе и никуда не передаются. Зато теперь при появлении нового письма или сообщения Вы будете сразу оповещены всплывающим сообщением и звуковым сигналом. Кликнув на сообщение, Вы перейдете на почтовый сервис и прочитаете полученную корреспонденцию.

В целом, Howard E-Mail Notifer весьма полезен и практичен в использовании - теперь ни одно важное письмо или сообщение не будет пропущено, т.к. Вы своевременно будете уведомлены о них, при этом еще и сэкономите время на чтение всей корреспонденции.

Howard E-Mail Notifer
Howard E-Mail Notifer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 854
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе Howard E-Mail Notifer

Рома про Howard E-Mail Notifer 1.57 [07-07-2018]

Программа 2018 года, отзыв 2015 это и в правду эрунда. А программа супер.
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Александр про Howard E-Mail Notifer 1.34 [15-07-2015]

Ерунда какая-то неадекватная.
Не работает ничего. И несколько ящиков нельзя обслуживать на том же mail.
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