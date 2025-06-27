AcademCity для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16.12 Мб
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AcademCity — приложение для дистанционного обучения по программам дополнительного образования от холдинга «АкадемСити». Дает возможность проходить курсы в удобном формате с любого мобильного устройства с полным доступом ко всем учебным материалам, изучать теории, выполнять задания и общаться с преподавателями.

При необходимости учебные материалы можно скачать для офлайн-доступа, данная функция реализована для всего мультимедийного контента, включая видеоуроки, вебинары и аудиофайлы. При возникновении вопросов, пользователи могут использовать обратную связь с преподавателями и участвовать в обсуждениях с другими учащимися. Платформа помогает мониторить собственный прогресс непосредственно в приложении.

Список основных возможностей AcademCity:

  • Предоставляет доступ для дистанционного обучения от холдинга «АкадемСити».
  • Позволяет не только изучать, но и скачивать лекционные материалы.
  • Помогает проверить знания с помощью тестов и практических заданий.
  • Обеспечивает просмотр видеоуроков и участие в вебинарах, в реальном времени и в записи.
  • Дает возможность общаться с преподавателями и другими слушателями курса.
  • Отображает индивидуальный прогрессапо каждой учебной программе.
  • Работает в офлайн-режиме длч сохраненого обучающего контента.
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