AcademCity для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AcademCity
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.12 Мб
|СКАЧАТЬ
AcademCity — приложение для дистанционного обучения по программам дополнительного образования от холдинга «АкадемСити». Дает возможность проходить курсы в удобном формате с любого мобильного устройства с полным доступом ко всем учебным материалам, изучать теории, выполнять задания и общаться с преподавателями.
При необходимости учебные материалы можно скачать для офлайн-доступа, данная функция реализована для всего мультимедийного контента, включая видеоуроки, вебинары и аудиофайлы. При возникновении вопросов, пользователи могут использовать обратную связь с преподавателями и участвовать в обсуждениях с другими учащимися. Платформа помогает мониторить собственный прогресс непосредственно в приложении.
Список основных возможностей AcademCity:
- Предоставляет доступ для дистанционного обучения от холдинга «АкадемСити».
- Позволяет не только изучать, но и скачивать лекционные материалы.
- Помогает проверить знания с помощью тестов и практических заданий.
- Обеспечивает просмотр видеоуроков и участие в вебинарах, в реальном времени и в записи.
- Дает возможность общаться с преподавателями и другими слушателями курса.
- Отображает индивидуальный прогрессапо каждой учебной программе.
- Работает в офлайн-режиме длч сохраненого обучающего контента.
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Admin
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