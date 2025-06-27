AcademCity — приложение для дистанционного обучения по программам дополнительного образования от холдинга «АкадемСити». Дает возможность проходить курсы в удобном формате с любого мобильного устройства с полным доступом ко всем учебным материалам, изучать теории, выполнять задания и общаться с преподавателями.

При необходимости учебные материалы можно скачать для офлайн-доступа, данная функция реализована для всего мультимедийного контента, включая видеоуроки, вебинары и аудиофайлы. При возникновении вопросов, пользователи могут использовать обратную связь с преподавателями и участвовать в обсуждениях с другими учащимися. Платформа помогает мониторить собственный прогресс непосредственно в приложении.

Список основных возможностей AcademCity: