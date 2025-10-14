Test Maker для Android

Test Maker — приложение для создания собственных тестов и викторин, позволяет пользователю быстро создавать опросы, экзаменационные задания или обучающие тесты в удобном и понятном интерфейсе. Дает возможность систематизировать знания, проверить усвоенный материал или использовать тестовую форму для самообучения и тренировки памяти.

Подходит для школьников, студентов, преподавателей и всех, кто предпочитает активные методы обучения. Программа также может использоваться в профессиональной среде — для создания опросов, проверки знаний сотрудников или проведения тренингов. Простой интерфейс позволяет создавать тесты любого уровня сложности: от простых викторин до структурированных экзаменационных заданий.

Список основных возможностей Test Maker:

  • Помогает создавать собственные тесты и викторины с любым количеством вопросов.
  • Поддерживает различные сценарии использования — обучение, самопроверка, тренировки памяти.
  • Удобно использовать приложение для подготовки к экзаменам, в образовательных и рабочих целях.
  • Дает возможность редактировать и добавлять новые вопросы в уже созданные тесты.
  • Предусмотрена возможность делиться тестами с другими пользователями.
  • Поддерживает разные форматы вопросов (в зависимости от типа теста).
