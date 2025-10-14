Test Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SergeyV Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|49.13 Мб
Test Maker — приложение для создания собственных тестов и викторин, позволяет пользователю быстро создавать опросы, экзаменационные задания или обучающие тесты в удобном и понятном интерфейсе. Дает возможность систематизировать знания, проверить усвоенный материал или использовать тестовую форму для самообучения и тренировки памяти.
Подходит для школьников, студентов, преподавателей и всех, кто предпочитает активные методы обучения. Программа также может использоваться в профессиональной среде — для создания опросов, проверки знаний сотрудников или проведения тренингов. Простой интерфейс позволяет создавать тесты любого уровня сложности: от простых викторин до структурированных экзаменационных заданий.
Список основных возможностей Test Maker:
- Помогает создавать собственные тесты и викторины с любым количеством вопросов.
- Поддерживает различные сценарии использования — обучение, самопроверка, тренировки памяти.
- Удобно использовать приложение для подготовки к экзаменам, в образовательных и рабочих целях.
- Дает возможность редактировать и добавлять новые вопросы в уже созданные тесты.
- Предусмотрена возможность делиться тестами с другими пользователями.
- Поддерживает разные форматы вопросов (в зависимости от типа теста).
