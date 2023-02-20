Окна-Двери для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 7500 руб.
|Ограничение:
|Нет возможности редактирования данных
|Версия:
|3.184 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AlexVK-Soft
|Категория:
|Торговля
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 056 | Статистика
|Размер:
|2,54 Мб
Окна-Двери - программа для расчета окон, дверей, балконов, лоджий и витражей. Позволяет быстро (за 1-2 минуты) составить оптимальный заказ из нескольких изделий разных профильных систем, любой фурнитуры, монтажом, доставкой и назвать его стоимость. Программа оптимизирована под эффективную работу менеджера.
Включает в себя удобный конструктор изделий. Позволяет рассчитывать пластиковые, алюминиевые и деревянные: окна, двери, балконы, лоджии и балконные витражи, которые можно включать в один заказ.
Интуитивно-понятный интерфейс программы снижает требования к технической подготовке персонала и позволяет избежать большинство ошибок при вводе данных и расчете.
В процессе подготовки заказа программа автоматически формирует необходимую документацию: заявка в производство, приложение к договору, которые сразу можно отправить по факсу, эл. почте, сохранить в файл или распечатать.
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Отзывы о программе Окна-Двери
Евгений про Окна-Двери 3.180 [12-01-2022]
здравствуйте. а как с вами можно связаться? или напишите мне на почту gs-aluminium@mail.ru
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Алексей (разработчик Окна в ответ Евгений про Окна-Двери 3.180 [03-03-2022]
Евгений, пишите на почту me@alexvk.ru. Все контакты есть на сайте программы: https://alexvk.ru/window/
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иван про Окна-Двери 3.180 [27-12-2021]
вы меня извините разработчик программы,но такое редкасное гавно в первые вижу.
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Алексей (разработчик Окна в ответ иван про Окна-Двери 3.180 [03-03-2022]
Иван, а что так сильно не понравилось, можно подробнее? Помогите сделать программу лучше.
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автору - жители бараков про Окна-Двери 3.153 [16-03-2020]
А бывают входные двери с встроенным «медицинским тепловизором» который может определить коронавирус-?-интересуются жители бараков и общежитий.
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Алексей (разработчик прог в ответ автору - жители бараков про Окна-Двери 3.153 [18-10-2021]
Наверное, бывают. Это - к производителям дверей и телевизоров. Я программу пишу :)
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