Окна-Двери - программа для расчета окон, дверей, балконов, лоджий и витражей. Позволяет быстро (за 1-2 минуты) составить оптимальный заказ из нескольких изделий разных профильных систем, любой фурнитуры, монтажом, доставкой и назвать его стоимость. Программа оптимизирована под эффективную работу менеджера.

Включает в себя удобный конструктор изделий. Позволяет рассчитывать пластиковые, алюминиевые и деревянные: окна, двери, балконы, лоджии и балконные витражи, которые можно включать в один заказ.

Интуитивно-понятный интерфейс программы снижает требования к технической подготовке персонала и позволяет избежать большинство ошибок при вводе данных и расчете.

В процессе подготовки заказа программа автоматически формирует необходимую документацию: заявка в производство, приложение к договору, которые сразу можно отправить по факсу, эл. почте, сохранить в файл или распечатать.