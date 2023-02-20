Окна-Двери для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 5
Лицензия: Демо версия | Цена: 7500 руб.
Ограничение:Нет возможности редактирования данных
Версия:3.184 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Торговля
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 056 | Статистика
Размер:2,54 Мб
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Окна-Двери - программа для расчета окон, дверей, балконов, лоджий и витражей. Позволяет быстро (за 1-2 минуты) составить оптимальный заказ из нескольких изделий разных профильных систем, любой фурнитуры, монтажом, доставкой и назвать его стоимость. Программа оптимизирована под эффективную работу менеджера.

Включает в себя удобный конструктор изделий. Позволяет рассчитывать пластиковые, алюминиевые и деревянные: окна, двери, балконы, лоджии и балконные витражи, которые можно включать в один заказ.

Интуитивно-понятный интерфейс программы снижает требования к технической подготовке персонала и позволяет избежать большинство ошибок при вводе данных и расчете.

В процессе подготовки заказа программа автоматически формирует необходимую документацию: заявка в производство, приложение к договору, которые сразу можно отправить по факсу, эл. почте, сохранить в файл или распечатать.

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Отзывы о программе Окна-Двери

Евгений про Окна-Двери 3.180 [12-01-2022]

здравствуйте. а как с вами можно связаться? или напишите мне на почту gs-aluminium@mail.ru
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Алексей (разработчик Окна в ответ Евгений про Окна-Двери 3.180 [03-03-2022]

Евгений, пишите на почту me@alexvk.ru. Все контакты есть на сайте программы: https://alexvk.ru/window/
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иван про Окна-Двери 3.180 [27-12-2021]

вы меня извините разработчик программы,но такое редкасное гавно в первые вижу.
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Алексей (разработчик Окна в ответ иван про Окна-Двери 3.180 [03-03-2022]

Иван, а что так сильно не понравилось, можно подробнее? Помогите сделать программу лучше.
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автору - жители бараков про Окна-Двери 3.153 [16-03-2020]

А бывают входные двери с встроенным «медицинским тепловизором» который может определить коронавирус-?-интересуются жители бараков и общежитий.
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Алексей (разработчик прог в ответ автору - жители бараков про Окна-Двери 3.153 [18-10-2021]

Наверное, бывают. Это - к производителям дверей и телевизоров. Я программу пишу :)
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дилер из деревни про Окна-Двери 3.12.6 [17-08-2013]

Эффективная программа в работе.
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