Wifi Inspector для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.92 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 101 | Статистика
Размер:4,69 Мб
СКАЧАТЬ
Wifi Inspector скриншот № 1
Wifi Inspector скриншот № 2
Wifi Inspector скриншот № 3

Wifi Inspector - небольшое, но весьма полезное приложение, которое позволит вам узнать о всех подключениях к вашей Wi-Fi точке доступа. После установки эта программа просканирует беспроводную сеть и вы сможете увидеть кто в данный момент пользуется интернетом в этой сети. В списке будут разнообразные устройства, в том числе и сам модуль раздачи беспроводного интернета.

А теперь внимательно посмотрите на список - все ли найденное оборудование принадлежит вам? Может кто-то из соседей нелегально пользуется вашей сетью и пора сменить пароль на более надежный? Для каждого устройства будет показан его IP-адрес, название производителя, MAC-адрес и имя самого устройства.

Кстати, Wifi Inspector помогает увидеть оборудование в сети, которое подключено не только через Wi-Fi модуль, но также и через кабель - игровые консоли, телевизоры, ПК и т.д. Свои устройства можно внести в список доверенных, что впоследствии облегчает сканирование и поиск посторонних (новых) элементов.

Все это оформлено в простом и интуитивно понятном интерфейсе без особых настроек, что позволяет с успехом пользоваться Wifi Inspector даже совершенному новичку. С этой утилитой вы всегда будете уверены в конфиденциальной безопасности своих данных.

ТОП-сегодня раздела "Wi-Fi"
 

скачать Wifi InspectorWifi Inspector 3.9

Wifi Inspector - небольшое, но весьма полезное приложение, которое позволит Вам узнать о всех подключениях к Вашей Wi-Fi точке доступа...

скачать OpenSignal 3G 4G WiFi картыOpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.17

OpenSignal 3G 4G WiFi карты – если вы столкнулись с проблемой плохой связи (мобильная или Wi-Fi),...

скачать WiFi File TransferWiFi File Transfer 1.0.9

WiFi File Transfer - связывает ваш телефон с ПК через WiFi соединение без необходимости в USB кабеле....

скачать WebSharingWebSharing 2.0.1.0

WebSharing - программа, предоставляющая доступ к содержимому телефона или планшета через...

скачать WiFi Overview 360WiFi Overview 360 4.66.42

WiFi Overview 360 - полезный инструмент для поиска WiFi сетей. Включает в себя мощный WiFi-сниффер,...

скачать Network Signal InfoNetwork Signal Info 4.80.01

Network Signal Info - утилита для Android, которая выдает подробную информацию об используемой в...

Отзывы о программе Wifi Inspector

FRG про Wifi Inspector 3.4 для Android [10-03-2015]

Очень хорошее приложение.Рекомендую!
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв