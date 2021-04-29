Wifi Inspector - небольшое, но весьма полезное приложение, которое позволит вам узнать о всех подключениях к вашей Wi-Fi точке доступа. После установки эта программа просканирует беспроводную сеть и вы сможете увидеть кто в данный момент пользуется интернетом в этой сети. В списке будут разнообразные устройства, в том числе и сам модуль раздачи беспроводного интернета.

А теперь внимательно посмотрите на список - все ли найденное оборудование принадлежит вам? Может кто-то из соседей нелегально пользуется вашей сетью и пора сменить пароль на более надежный? Для каждого устройства будет показан его IP-адрес, название производителя, MAC-адрес и имя самого устройства.

Кстати, Wifi Inspector помогает увидеть оборудование в сети, которое подключено не только через Wi-Fi модуль, но также и через кабель - игровые консоли, телевизоры, ПК и т.д. Свои устройства можно внести в список доверенных, что впоследствии облегчает сканирование и поиск посторонних (новых) элементов.

Все это оформлено в простом и интуитивно понятном интерфейсе без особых настроек, что позволяет с успехом пользоваться Wifi Inspector даже совершенному новичку. С этой утилитой вы всегда будете уверены в конфиденциальной безопасности своих данных.