Wifi Inspector для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.92 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LK Interactive Services
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 101 | Статистика
|Размер:
|4,69 Мб
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Wifi Inspector - небольшое, но весьма полезное приложение, которое позволит вам узнать о всех подключениях к вашей Wi-Fi точке доступа. После установки эта программа просканирует беспроводную сеть и вы сможете увидеть кто в данный момент пользуется интернетом в этой сети. В списке будут разнообразные устройства, в том числе и сам модуль раздачи беспроводного интернета.
А теперь внимательно посмотрите на список - все ли найденное оборудование принадлежит вам? Может кто-то из соседей нелегально пользуется вашей сетью и пора сменить пароль на более надежный? Для каждого устройства будет показан его IP-адрес, название производителя, MAC-адрес и имя самого устройства.
Кстати, Wifi Inspector помогает увидеть оборудование в сети, которое подключено не только через Wi-Fi модуль, но также и через кабель - игровые консоли, телевизоры, ПК и т.д. Свои устройства можно внести в список доверенных, что впоследствии облегчает сканирование и поиск посторонних (новых) элементов.
Все это оформлено в простом и интуитивно понятном интерфейсе без особых настроек, что позволяет с успехом пользоваться Wifi Inspector даже совершенному новичку. С этой утилитой вы всегда будете уверены в конфиденциальной безопасности своих данных.
Wifi Inspector - небольшое, но весьма полезное приложение, которое позволит Вам узнать о всех подключениях к Вашей Wi-Fi точке доступа...
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