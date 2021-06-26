Итальянский язык за 7 уроков - курс итальянского языка для начинающих. Поможет с абсолютного нуля поднять свой итальянский до уровня нормального общения на основные темы.

Курс построен просто, логично, структурировано и кратко. Проработав его, вы выучите 7 базовых тем грамматики (курс не затрагивает правила чтения), которые позволят вам уже сейчас использовать эти знания как в разговоре, так и для дальнейшего более детального изучения итальянского языка.

Курс Итальянский язык за 7 уроков будет интересен не только тем, кто принимается за изучение итальянского языка, но и тем, кто знаком с французским или испанским.

Особенности курса Итальянский язык за 7 уроков:

Вся теория подана просто и в логической последовательности с хорошим словарным запасом.

Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом.

В упражнениях нужно в ячейки самостоятельно вписать перевод слова.

Все используемые в упражнении слова для перевода даны либо в теории, либо в предложениях выше, так что для этого курса совершенно не нужны словари или переводчики. Нужные слова и выражения так же даны в скобках после предложения.

К упражнениям всегда есть полные ответы, так что вы можете свериться как с текстом, так и прослушать правильные ответы на итальянском языке, следя глазами по тексту.

Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно переводите.

Внимание! Чтобы курс принес максимальную пользу, его нужно проработать несколько раз, а не просто пробежаться за 5 минут.