Итальянский язык за 7 уроков для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский, Итальянский
|Разработчик:
|SpeakASAP.com
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 421 | Статистика
|Размер:
|4,57 Мб
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Итальянский язык за 7 уроков - курс итальянского языка для начинающих. Поможет с абсолютного нуля поднять свой итальянский до уровня нормального общения на основные темы.
Курс построен просто, логично, структурировано и кратко. Проработав его, вы выучите 7 базовых тем грамматики (курс не затрагивает правила чтения), которые позволят вам уже сейчас использовать эти знания как в разговоре, так и для дальнейшего более детального изучения итальянского языка.
Курс Итальянский язык за 7 уроков будет интересен не только тем, кто принимается за изучение итальянского языка, но и тем, кто знаком с французским или испанским.
Особенности курса Итальянский язык за 7 уроков:
- Вся теория подана просто и в логической последовательности с хорошим словарным запасом.
- Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом.
- В упражнениях нужно в ячейки самостоятельно вписать перевод слова.
- Все используемые в упражнении слова для перевода даны либо в теории, либо в предложениях выше, так что для этого курса совершенно не нужны словари или переводчики. Нужные слова и выражения так же даны в скобках после предложения.
- К упражнениям всегда есть полные ответы, так что вы можете свериться как с текстом, так и прослушать правильные ответы на итальянском языке, следя глазами по тексту.
- Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно переводите.
Внимание! Чтобы курс принес максимальную пользу, его нужно проработать несколько раз, а не просто пробежаться за 5 минут.
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