English for kids - ваш надежный помощник в обучении английскому языку для ваших детей. Это приложение предназначено для расширения словарного запаса, улучшения навыков аудирования, чтения и правописания. Легкий и понятный интерфейс делает процесс обучения увлекательным и эффективным.

Курс английского языка разработан специально для детей, включая дошкольников и начинающих. Приложение предлагает широкий спектр обучающих игр, таких как игры по правописанию, чтению, алфавиту, азбучные и словесные игры. Каждое слово сопровождается яркими иллюстрациями, делая уроки привлекательными.

Основные возможности English for kids: