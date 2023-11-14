English for kids для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.137 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miracle FunBox
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41,54 Мб
|СКАЧАТЬ
English for kids - ваш надежный помощник в обучении английскому языку для ваших детей. Это приложение предназначено для расширения словарного запаса, улучшения навыков аудирования, чтения и правописания. Легкий и понятный интерфейс делает процесс обучения увлекательным и эффективным.
Курс английского языка разработан специально для детей, включая дошкольников и начинающих. Приложение предлагает широкий спектр обучающих игр, таких как игры по правописанию, чтению, алфавиту, азбучные и словесные игры. Каждое слово сопровождается яркими иллюстрациями, делая уроки привлекательными.
Основные возможности English for kids:
- Пошаговое обучение буквам от A до Z через множество увлекательных игр.
- Уроки и уровни для легкого запоминания английской лексики, включая игры со словами.
- Интересные задания для изучения чисел и основных математических операций.
- Поддержка нескольких языков: Обучение доступно на арабском, французском, индонезийском, русском, испанском.
- Лидерские таблицы: Ежедневные и пожизненные достижения для мотивации.
Программа предлагает увлекательный способ для вашего ребенка научиться читать и писать...
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