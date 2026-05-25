DeepL Translate для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:26.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:28.97 Мб
СКАЧАТЬ
DeepL Translate скриншот № 1
DeepL Translate скриншот № 2
DeepL Translate скриншот № 3
DeepL Translate скриншот № 4

DeepL Translate — мощное приложение для перевода текста, речи, документов и изображений с поддержкой большого количества языков. Сервис подходит для повседневного общения, работы с иностранными материалами, переписки, чтения сайтов и перевода документов. Приложение поддерживает ввод текста вручную, голосом, через камеру и загрузку фотографий.

Система автоматически определяет язык и сразу показывает перевод при вводе текста. Для отдельных слов и коротких выражений доступны альтернативные варианты перевода. Также предусмотрено озвучивание переведённого текста, что может быть полезно при изучении языков и проверке произношения. История переводов и раздел с избранным позволяют быстро возвращаться к ранее сохраненным фразам и повторно использовать их при необходимости.

Приложение поддерживает перевод файлов, включая текстовые документы, а также функцию транслитерации для языков с нелатинским письмом. В платных тарифах доступны дополнительные инструменты: настройка формального или неформального тона, глоссарии для единообразного перевода терминов и работа через корпоративную авторизацию SSO. Отдельно реализован DeepL Write — инструмент для улучшения текста, исправления ошибок и повышения читаемости.

Список основных возможностей DeepL Translate:

  • Перевод текста с автоматическим определением языка.
  • Перевод через камеру и распознавание текста на фотографиях.
  • Голосовой ввод и перевод речи.
  • Озвучивание переведенного текста.
  • Перевод документов и текстовых файлов.
  • Сохранение переводов в избранное.
  • Просмотр и повторное использование истории переводов.
  • Альтернативные варианты перевода слов и фраз.
  • Поддержка транслитерации для отдельных языков.
  • Глоссарии для пользовательских терминов.
  • Выбор формального или неформального стиля перевода.
  • Инструмент DeepL Write для улучшения текстов.
  • Поддержка большого количества мировых языков.
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

скачать AirlearnAirlearn 3.11.35

Приложение для самостоятельного изучения 12 языков, предлагает краткие уроки, полезные...

скачать Учим и играем. Немецкий freeУчим и играем. Немецкий free 7.9

Учим и играем. Немецкий free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое...

скачать uTalkuTalk 3.8.1

Отличное мобильное Android-приложение, которое подходит для начинающих, а также для тех, кто...

скачать ReWordReWord 4.2.9

Незаменимое приложение для тех, кто учит английский язык. Слова повторяются по кривой...

скачать Изучайте немецкий языкИзучайте немецкий язык 18.0.0

Изучайте немецкий язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...

скачать busuubusuu 32.10.0(1298902)

busuu – легкий и эффективный способ выучить более 10 основных языков (испанский, английский,...

Отзывы о программе DeepL Translate

Admin

Отзывов о программе DeepL Translate 26.20 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв