DeepL Translate — мощное приложение для перевода текста, речи, документов и изображений с поддержкой большого количества языков. Сервис подходит для повседневного общения, работы с иностранными материалами, переписки, чтения сайтов и перевода документов. Приложение поддерживает ввод текста вручную, голосом, через камеру и загрузку фотографий.

Система автоматически определяет язык и сразу показывает перевод при вводе текста. Для отдельных слов и коротких выражений доступны альтернативные варианты перевода. Также предусмотрено озвучивание переведённого текста, что может быть полезно при изучении языков и проверке произношения. История переводов и раздел с избранным позволяют быстро возвращаться к ранее сохраненным фразам и повторно использовать их при необходимости.

Приложение поддерживает перевод файлов, включая текстовые документы, а также функцию транслитерации для языков с нелатинским письмом. В платных тарифах доступны дополнительные инструменты: настройка формального или неформального тона, глоссарии для единообразного перевода терминов и работа через корпоративную авторизацию SSO. Отдельно реализован DeepL Write — инструмент для улучшения текста, исправления ошибок и повышения читаемости.

