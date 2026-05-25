DeepL Translate для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|DeepL SE
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.97 Мб
DeepL Translate — мощное приложение для перевода текста, речи, документов и изображений с поддержкой большого количества языков. Сервис подходит для повседневного общения, работы с иностранными материалами, переписки, чтения сайтов и перевода документов. Приложение поддерживает ввод текста вручную, голосом, через камеру и загрузку фотографий.
Система автоматически определяет язык и сразу показывает перевод при вводе текста. Для отдельных слов и коротких выражений доступны альтернативные варианты перевода. Также предусмотрено озвучивание переведённого текста, что может быть полезно при изучении языков и проверке произношения. История переводов и раздел с избранным позволяют быстро возвращаться к ранее сохраненным фразам и повторно использовать их при необходимости.
Приложение поддерживает перевод файлов, включая текстовые документы, а также функцию транслитерации для языков с нелатинским письмом. В платных тарифах доступны дополнительные инструменты: настройка формального или неформального тона, глоссарии для единообразного перевода терминов и работа через корпоративную авторизацию SSO. Отдельно реализован DeepL Write — инструмент для улучшения текста, исправления ошибок и повышения читаемости.
Список основных возможностей DeepL Translate:
- Перевод текста с автоматическим определением языка.
- Перевод через камеру и распознавание текста на фотографиях.
- Голосовой ввод и перевод речи.
- Озвучивание переведенного текста.
- Перевод документов и текстовых файлов.
- Сохранение переводов в избранное.
- Просмотр и повторное использование истории переводов.
- Альтернативные варианты перевода слов и фраз.
- Поддержка транслитерации для отдельных языков.
- Глоссарии для пользовательских терминов.
- Выбор формального или неформального стиля перевода.
- Инструмент DeepL Write для улучшения текстов.
- Поддержка большого количества мировых языков.
