ClipDiary - это бесплатная утилита предназначенная для ведения истории содержимого буфера обмена.

Во время работы за компьютером вы наверняка постоянно что-то копируете в буфер обмена. Но он может хранить данные очень недолго, стоит вам выключить компьютер или просто скопировать другой текст, и все данные потерянны. Обычно этого вполне достаточно, но не возникала ли у вас необходимость в тексте которые вы скопировали 30 минут назад, или может час. Может быть у вас повис компьютер и данные в программе не сохранились? может быть вы скопировали интересную информацию с веб страницы, но вас отвлекли и вы "забыли" вставить его в нужное место? А может быть вам просто интересно посмотреть и вспомнить что вы делали за компьютером месяц назад, или может даже год? Примеров когда хотелось бы вернутся к предыдущему содержимому буфера обмена множество и мы предлагаем вам решение этой проблемы.

Просто поставьте утилиту ClipDiary и вы больше не потеряете ничего из-то что копировали. Она будет запускаться вместе с Windows, и записывать в базу данных все что вы копировали в буфер обмена. В любой момент вы можете просмотреть историю буфера, скопировать нужную запись обратно в память или даже, непосредственно вставить в требуемое приложение. Все что для этого нужно это просто нажать горячую клавишу "Ctrl+D" или кликнуть на иконку программы в системном трее.

Приложение умеет вести историю клипбоарда и запоминать несколько форматов данных: просто текст, RTF (Rich Text Format) и битовые образы рисунков (BMP). Так что помимо сохранения текстов, вы легко можете делать даже серии скриншотов в своих любимых играх.