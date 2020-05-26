ClipDiary для Windows

ClipDiary 5.4

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Описание ClipDiary 5.4Описание   Скачать ClipDiary 5.4СКАЧАТЬ (3,54 Мб) Скриншоты ClipDiary 5.4Скриншоты (5)   Статистика ClipDiary 5.4Статистика   Отзывы о ClipDiary 5.4Отзывы (5)  
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4.70 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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ClipDiary - это бесплатная утилита предназначенная для ведения истории содержимого буфера обмена.

Во время работы за компьютером вы наверняка постоянно что-то копируете в буфер обмена. Но он может хранить данные очень недолго, стоит вам выключить компьютер или просто скопировать другой текст, и все данные потерянны. Обычно этого вполне достаточно, но не возникала ли у вас необходимость в тексте которые вы скопировали 30 минут назад, или может час. Может быть у вас повис компьютер и данные в программе не сохранились? может быть вы скопировали интересную информацию с веб страницы, но вас отвлекли и вы "забыли" вставить его в нужное место? А может быть вам просто интересно посмотреть и вспомнить что вы делали за компьютером месяц назад, или может даже год? Примеров когда хотелось бы вернутся к предыдущему содержимому буфера обмена множество и мы предлагаем вам решение этой проблемы.

Просто поставьте утилиту ClipDiary и вы больше не потеряете ничего из-то что копировали. Она будет запускаться вместе с Windows, и записывать в базу данных все что вы копировали в буфер обмена. В любой момент вы можете просмотреть историю буфера, скопировать нужную запись обратно в память или даже, непосредственно вставить в требуемое приложение. Все что для этого нужно это просто нажать горячую клавишу "Ctrl+D" или кликнуть на иконку программы в системном трее.

Приложение умеет вести историю клипбоарда и запоминать несколько форматов данных: просто текст, RTF (Rich Text Format) и битовые образы рисунков (BMP). Так что помимо сохранения текстов, вы легко можете делать даже серии скриншотов в своих любимых играх.

Что нового в ClipDiary 5.4?
  • Добавлено: Меню Вставки - простой и быстрый способ вставить один из последних клипов или шаблон (требует настройки, смотри Настройки - Горячие клавиши).
  • Добавлено: Функция "Напечать" - ввод строки эмуляцией нажатия клавиш на клавиатуре.
  • Исправлена: Ошибка при захвате клипов из MS Excel.
  • Улучшено: Ну и как обычно, еще много всякого по мелочи.
ClipDiary
ClipDiary
ClipDiary
ClipDiary
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 10 980
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе ClipDiary

OldUralsBear про ClipDiary 5.1 [14-03-2018]

Все б хорошо, но... Вдруг с какого-то момента начинает херовничать, вставлять какую-то хрень (в смысле, что-то из буфера, но не то, что ей указывают). Чистка базы иногда помогает (что уже не есть "хорошо" - а с хера ли я должен вычищать буфер полностью посередь работы?!). Редактировать буфер (подчищать явно лишнее) тоже крайне неудобно (Ctrl + Del, в отличие от классического Ctrl + Alt + Del (что удивительно!) весьма неудобное сочетание, почему не просто Del?). В общем альтернативные проги не пробовал пока, может, эта и лучшая, но дерьмоватенько сваяна. В биллгейтсовком стиле... Но надежда есть.
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Сергей про ClipDiary 3.5 [18-01-2015]

Все отлично, но два глюка портят все:
1.Не всегда работает "Вставка в активное окно" - вставляется другой фрагмент.
2.В фотошопе при выборе цвета постоянно вылетает. Какой-то конфликт.
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Дмитрий в ответ Сергей про ClipDiary 5.2 [24-04-2019]

Версия 3.4 у меня работает с 2011 года и пока без нареканий.
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Den72 про ClipDiary 3.3 [09-03-2011]

Версия 3.3 "говорит по-русски", её портабельный вариант - тоже.
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Вован про ClipDiary 1.0 [24-06-2005]

Вот бы на русском была бы.
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