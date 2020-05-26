ClipDiary - это бесплатная утилита предназначенная для ведения истории содержимого буфера обмена.
Во время работы за компьютером вы наверняка постоянно что-то копируете в буфер обмена. Но он может хранить данные очень недолго, стоит вам выключить компьютер или просто скопировать другой текст, и все данные потерянны. Обычно этого вполне достаточно, но не возникала ли у вас необходимость в тексте которые вы скопировали 30 минут назад, или может час. Может быть у вас повис компьютер и данные в программе не сохранились? может быть вы скопировали интересную информацию с веб страницы, но вас отвлекли и вы "забыли" вставить его в нужное место? А может быть вам просто интересно посмотреть и вспомнить что вы делали за компьютером месяц назад, или может даже год? Примеров когда хотелось бы вернутся к предыдущему содержимому буфера обмена множество и мы предлагаем вам решение этой проблемы.
Просто поставьте утилиту ClipDiary и вы больше не потеряете ничего из-то что копировали. Она будет запускаться вместе с Windows, и записывать в базу данных все что вы копировали в буфер обмена. В любой момент вы можете просмотреть историю буфера, скопировать нужную запись обратно в память или даже, непосредственно вставить в требуемое приложение. Все что для этого нужно это просто нажать горячую клавишу "Ctrl+D" или кликнуть на иконку программы в системном трее.
Приложение умеет вести историю клипбоарда и запоминать несколько форматов данных: просто текст, RTF (Rich Text Format) и битовые образы рисунков (BMP). Так что помимо сохранения текстов, вы легко можете делать даже серии скриншотов в своих любимых играх.
Что нового в ClipDiary 5.4?
Добавлено: Меню Вставки - простой и быстрый способ вставить один из последних клипов или шаблон (требует настройки, смотри Настройки - Горячие клавиши).
Добавлено: Функция "Напечать" - ввод строки эмуляцией нажатия клавиш на клавиатуре.
Исправлена: Ошибка при захвате клипов из MS Excel.
Улучшено: Ну и как обычно, еще много всякого по мелочи.
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши
Отзывы о программе ClipDiary
OldUralsBear про ClipDiary 5.1 [14-03-2018]
Все б хорошо, но... Вдруг с какого-то момента начинает херовничать, вставлять какую-то хрень (в смысле, что-то из буфера, но не то, что ей указывают). Чистка базы иногда помогает (что уже не есть "хорошо" - а с хера ли я должен вычищать буфер полностью посередь работы?!). Редактировать буфер (подчищать явно лишнее) тоже крайне неудобно (Ctrl + Del, в отличие от классического Ctrl + Alt + Del (что удивительно!) весьма неудобное сочетание, почему не просто Del?). В общем альтернативные проги не пробовал пока, может, эта и лучшая, но дерьмоватенько сваяна. В биллгейтсовком стиле... Но надежда есть. 3 | 3 | Ответить
Сергей про ClipDiary 3.5 [18-01-2015]
Все отлично, но два глюка портят все:
1.Не всегда работает "Вставка в активное окно" - вставляется другой фрагмент.
2.В фотошопе при выборе цвета постоянно вылетает. Какой-то конфликт. 2 | 2 | Ответить
Дмитрий в ответ Сергей про ClipDiary 5.2 [24-04-2019]
Версия 3.4 у меня работает с 2011 года и пока без нареканий. 2 | 2 | Ответить
Den72 про ClipDiary 3.3 [09-03-2011]
Версия 3.3 "говорит по-русски", её портабельный вариант - тоже. 2 | 3 | Ответить