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Google Earth для Android

Google Earth 9.2.40.5 для Android

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Описание Google Earth 9.2.40.5 для AndroidОписание   Скачать Google Earth 9.2.40.5 для AndroidСКАЧАТЬ (9,71 Мб) Скриншоты Google Earth 9.2.40.5 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Google Earth 9.2.40.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Earth 9.2.40.5 для AndroidОтзывы (3)  
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3.82 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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Google Earth – с помощью этого приложения можно исследовать всю планету, включая самые дальние уголки нашей планеты и хорошо знакомые места. Кроме этого, вы сможете узнать много полезного о достопримечательностях, посмотреть маршруты пеших прогулок, маршруты авиарейсов и посетить некоторые города в трехмерном изображении. 

Помимо этого, программа предоставляет обширную информацию о странах, количестве населения, климате, инфраструктуре и др. Программа поддерживает такие функции, как «Просмотр улиц» и «Галерея». С первой вы прогуляетесь по улицам городов, а вторая покажет маршруты, карту землетрясений и другую важную информацию. 

Google Earth
Google Earth
Google Earth
Google Earth
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 27 776
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты
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Отзывы о программе Google Earth

Predator про Google Earth 8.0.2.2334 для Android [26-10-2015]

Клево для географии пригодилось
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Ромашка) про Google Earth 8.0.1.2311 для Android [19-12-2014]

а он работает offline ?
| 16 | Ответить

Борис про Google Планета Земля 7.1.3.1255 для Android [01-02-2014]

Спосибо что выкладываете классные пруги , побольше бы хороших админов!!!!!
1 | | Ответить

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