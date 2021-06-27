Польский язык за 7 уроков для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский, Польский
|Разработчик:
|SpeakASAP.com
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 610 | Статистика
|Размер:
|4,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Польский язык за 7 уроков - бесплатный курс польского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой польский до уровня нормального общения на основные темы. Курс для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.
В курс вошла только базовая грамматика польского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на польском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет слушать курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.
Особенности Польский язык за 7 уроков:
- Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала.
- В упражнениях нужно самостоятельно сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов можно найти либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно. И запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
- Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
- Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
- Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.
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Отзывы о программе Польский язык за 7 уроков
Макарчук Владимир про Польский язык за 7 уроков 2.1.0 для Android [07-09-2015]
Неплохая программа, одна из тех, которые стоит отметить. Я уже занимаюсь изучением польского языка на протяжении полу года. За это время я добилась неплохих результатов. Очень мне помогли видео-уроки польского он-лайн http://olz.by/category/uroki/video. Они абсолютно бесплатные и очень интересные, кроме того конечно, что в первую очередт они полезные. Смело могу рекомендовать их всем и начинающим учить польский язык и профи, которые хотят расширить свой словарный запас. Кто-то еще может порекомендовать хорошие программы или курсы для подкрепления уже полученных мною знаний польского.
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