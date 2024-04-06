Clouds & Sheep – вам нравятся милые, пушистые и игривые овечки? Тогда самое время скачать игру Clouds & Sheep и начинать заботиться о собственном стаде. Овечки, хоть и забавные и любят играть, но не отличаются особой осторожностью и требуют от своего хозяина постоянного внимания. В случае, если овцы счастливы и накормлены, они произведут на свет множество маленьких ягнят, если же им будет не комфортно, то они могут заболеть и умереть. Приложение полностью бесплатное, но в нем присутствуют внутреигровые покупки, которые можно отключить с помощью функции «родительский контроль».

Требуется ОС Android 2.3.3 и выше.