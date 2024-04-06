Clouds & Sheep для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 368 | Статистика
Размер:31,16 Мб
СКАЧАТЬ
Clouds & Sheep скриншот № 1
Clouds & Sheep скриншот № 2
Clouds & Sheep скриншот № 3
Clouds & Sheep скриншот № 4

Clouds & Sheep – вам нравятся милые, пушистые и игривые овечки? Тогда самое время скачать игру Clouds & Sheep и начинать заботиться о собственном стаде. Овечки, хоть и забавные и любят играть, но не отличаются особой осторожностью и требуют от своего хозяина постоянного внимания. В случае, если овцы счастливы и накормлены,  они произведут на свет множество маленьких ягнят, если же им будет не комфортно, то они могут заболеть и умереть. Приложение полностью бесплатное, но в нем присутствуют внутреигровые покупки, которые можно отключить с помощью функции «родительский контроль».

Требуется ОС Android 2.3.3 и выше.

ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
 

скачать Touchgrind BMXTouchgrind BMX 1.39

Touchgrind BMX – данный симулятор привлечет внимание всех любителей и профессионалов...

скачать Мой Говорящий Том 2Мой Говорящий Том 2 3.1.3.2167

Веселое приложение для фанатов Говорящего Тома. Возьмите на воспитание маленького Тома,...

скачать The Sims MobileThe Sims Mobile 31.0.1.128819

Популярная ролевая игра для мобильных устройств на платформе Android, в которой пользователь...

скачать DEER HUNTER 2018DEER HUNTER 2018 5.2.4

DEER HUNTER 2018 - один из лучших охотничьих симуляторов для мобильных устройств на платформе...

скачать Hungry Shark WorldHungry Shark World 4.4.2

Hungry Shark World – приключения голодной акулы продолжаются. Старайтесь держаться как можно...

скачать Basketball StarsBasketball Stars 1.45.0

Basketball Stars – симулятор баскетбола определит самого лучшего игрока в мире по броскам в...

Отзывы о программе Clouds & Sheep

Admin

Отзывов о программе Clouds & Sheep 1.10.12 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв