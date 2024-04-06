Clouds & Sheep для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HandyGames
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 368 | Статистика
|Размер:
|31,16 Мб
|СКАЧАТЬ
Clouds & Sheep – вам нравятся милые, пушистые и игривые овечки? Тогда самое время скачать игру Clouds & Sheep и начинать заботиться о собственном стаде. Овечки, хоть и забавные и любят играть, но не отличаются особой осторожностью и требуют от своего хозяина постоянного внимания. В случае, если овцы счастливы и накормлены, они произведут на свет множество маленьких ягнят, если же им будет не комфортно, то они могут заболеть и умереть. Приложение полностью бесплатное, но в нем присутствуют внутреигровые покупки, которые можно отключить с помощью функции «родительский контроль».
Требуется ОС Android 2.3.3 и выше.
Touchgrind BMX – данный симулятор привлечет внимание всех любителей и профессионалов...
Мой Говорящий Том 2 3.1.3.2167
Веселое приложение для фанатов Говорящего Тома. Возьмите на воспитание маленького Тома,...
Популярная ролевая игра для мобильных устройств на платформе Android, в которой пользователь...
DEER HUNTER 2018 - один из лучших охотничьих симуляторов для мобильных устройств на платформе...
Hungry Shark World – приключения голодной акулы продолжаются. Старайтесь держаться как можно...
Basketball Stars – симулятор баскетбола определит самого лучшего игрока в мире по броскам в...
Отзывы о программе Clouds & Sheep
Admin
Отзывов о программе Clouds & Sheep 1.10.12 пока нет, можете добавить...