LCAD для Windows

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Оценка: 3.04/5 голосов - 26
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.12.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):6 / 12 950 | Статистика
Размер:2,26 Мб
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LCAD - программа для скоростного проектирования схем электрических щитов. Это приложение обеспечивает высокий уровень автоматизации труда проектировщиков, что в конечном итоге сказывается как на качестве, так и надежности создаваемых проектов.

Позволяет выполнять автоматическое черчение в среде Autocad (схемы, спецификации), производит электротехнические расчеты, автоматически выравнивает перекосы фаз, может определить проектную стоимость работ, есть встроенный кабельный справочник. Для удобства использования программа оснащена системой Insight для лучшего управления Вашим проектом.

Кроме того, здесь же Вы сможете учесть наилучший способ прокладки кабеля, произвести мгновенную генерацию заявки и экспортировать все данные в MS Excel.

LCAD не требует установки (портативен), представляя собой один исполняемый файл, в котором находится вся база компонентов. Стоит также отметить грамотно продуманный интерфейс и простоту использования всех основных функций.

Что нового в LCAD 1.12.1.0?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе LCAD

Сергей С. про LCAD 1.9.5.0 [18-01-2024]

Для этой среды проектирования есть дополнительные библиотеки (с электротехнической продукцией известных производителей). Более подробную информацию об этом можно найти на сайте производителя данной программы.
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Igor про LCAD 1.8.0.0 [05-10-2021]

с помощью этой программы я сделал курсовой проект. спасибо!
4 | 5 | Ответить

Владимир про LCAD 1.8.0.0 [28-07-2021]

не работает
4 | 6 | Ответить

Admin в ответ Владимир про LCAD 1.8.0.0 [03-08-2021]

Программа не под все версии Винды работает. Внимательно смотри.
4 | 4 | Ответить

Владимир про LCAD 1.8.0.0 [28-07-2021]

Я только изучал этот продукт и программа уже заблокирована. что это не обман.
4 | 8 | Ответить

Сергей С. в ответ Владимир про LCAD 1.8.0.0 [12-08-2021]

Что значит заблокирован? Там нет никакой блокировки! У SoftPortal здесь выложен нормальный дистрибутив. Если что-то не получается, обратитесь в службу технической поддержки данной программы вот сюда: https://vk.com/elcad
P.S. Очень часто те, кто впервые начинают использовать L'CAD, запускают его не от имени Администратора - из-за этого и все проблемы: с запуском, черчением и т.д.
4 | 4 | Ответить

Алексей про LCAD 1.8.0.0 [06-02-2021]

У этой программы есть новая версия (1.9.5.0). С ней более удобно работать, т.к. она поддерживает все версии Autocad и лучше адаптирована под "новые" Windows. Ссылку для скачивания можно найти в социальной сети в ВКонтакте - там есть группа посвященная L'CAD. Новая версия также бесплатна.
4 | 4 | Ответить

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