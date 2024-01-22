LCAD - программа для скоростного проектирования схем электрических щитов. Это приложение обеспечивает высокий уровень автоматизации труда проектировщиков, что в конечном итоге сказывается как на качестве, так и надежности создаваемых проектов.

Позволяет выполнять автоматическое черчение в среде Autocad (схемы, спецификации), производит электротехнические расчеты, автоматически выравнивает перекосы фаз, может определить проектную стоимость работ, есть встроенный кабельный справочник. Для удобства использования программа оснащена системой Insight для лучшего управления Вашим проектом.

Кроме того, здесь же Вы сможете учесть наилучший способ прокладки кабеля, произвести мгновенную генерацию заявки и экспортировать все данные в MS Excel.

LCAD не требует установки (портативен), представляя собой один исполняемый файл, в котором находится вся база компонентов. Стоит также отметить грамотно продуманный интерфейс и простоту использования всех основных функций.