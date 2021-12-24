Hetman FAT Recovery для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 2000 руб. | Купить
|Ограничение:
|не сохраняется восстановленный файл
|Версия:
|4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HetmanRecovery.com
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 318 | Статистика
|Размер:
|40,52 Мб
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Hetman FAT Recovery - эффективная программа для восстановления удаленных файлов и данных, которые были утеряны после форматирования, ошибок файловой системы, вирусной атаки, сбоя диска или просто случайно стерты. Поддерживаются все версии файловой системы FAT. Этот инструмент может восстановить информацию с USB-накопителей, цифровых камер, различных типов карт памяти, жестких дисков и т.д.
Приложение работает со всеми тирами файлов не зависимо от типа сохраненной информации. Любой файл, удаленный в операционной системе Windows, будет успешно найден и возвращен пользователю. Цифровые изображения, текстовые документы, файлы настроек и листинги программ, сжатые архивы, всевозможные форматы видео и аудио файлов, электронные таблицы, презентации, базы данных, исполняемые файлы – вот далеко не полный список форматов, которые поддерживает программа.
В программу встроен HEX-редактор, благодаря которому Вы получите список секторов, где хранится содержимое файла. Для логических дисков HEX-редактор отображает адреса основного и дополнительного загрузочного сектора, а так же адреса и содержимое всех MFT-записей.
Удобно, что интерфейс приложения визуально напоминает стандартное окно «Проводника»: все удаленные файлы отображаются в той самой папке, в которой они находились. Восстановленный файл может быть сохранен на ПК, записан на CD/DVD-диск, упакован в ISO-образ или выгружен на удаленный FTP-сервер.
Программа очень проста в использовании и не содержит сложных настроек, что позволяет использовать ее даже неопытным пользователям. Однако, если возникнут трудности, то на помощь Вам придет пошаговый мастер, и буквально в 3 действия Вы сможете выполнить все необходимые процедуры восстановления.
- Улучшен пользовательский интерфейс
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Отзывы о программе Hetman FAT Recovery
Лана про Hetman FAT Recovery 2.6 [24-07-2017]
программа нашла удалённые файлы, о не восстановила, хочет чтоб её /программу/ купили. а было написано, что полная прога, верить нельзя никому(
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