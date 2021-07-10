Словацкий язык за 7 уроков - бесплатный курс, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой словацкий до уровня нормального общения на основные темы. Курс для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

В курс вошла только базовая грамматика словацкого языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на словацком языке и интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать наш курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.

Особенности курса Словацкий язык за 7 уроков: