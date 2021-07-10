Словацкий язык за 7 уроков для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SpeakASAP.com
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 314 | Статистика
|Размер:
|4,57 Мб
|СКАЧАТЬ
Словацкий язык за 7 уроков - бесплатный курс, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой словацкий до уровня нормального общения на основные темы. Курс для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.
В курс вошла только базовая грамматика словацкого языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на словацком языке и интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать наш курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.
Особенности курса Словацкий язык за 7 уроков:
- В упражнениях нужно самостоятельно сделать перевод всего предложения.
- Всегда можете свериться с ответами.
- 80% слов для выполнения упражнений можно найдете либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно.
- Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
- Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
- Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
- Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на Вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто...
Разговорник русского языка 2.5.06
Разговорник русского языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник...
Изучение испанского языка 5.6.29
Изучение испанского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет...
Учите хорватский с Fabulo 1.1.2
Учите хорватский с Fabulo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Разговорник испанского языка 2.5.05
Разговорник испанского языка - приложение для Android, которое представляет собой...
Изучение португальского языка 5.6.29
Изучение португальского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое...
Отзывы о программе Словацкий язык за 7 уроков
Admin
Отзывов о программе Словацкий язык за 7 уроков 3.4.1 пока нет, можете добавить...