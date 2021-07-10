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Словацкий язык за 7 уроков для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 314 | Статистика
Размер:4,57 Мб
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Словацкий язык за 7 уроков - бесплатный курс, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой словацкий до уровня нормального общения на основные темы. Курс для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

В курс вошла только базовая грамматика словацкого языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на словацком языке и интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать наш курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.

Особенности курса Словацкий язык за 7 уроков:

  • В упражнениях нужно самостоятельно сделать перевод всего предложения.
  • Всегда можете свериться с ответами.
  • 80% слов для выполнения упражнений можно найдете либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно.
  • Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
  • Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
  • Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
  • Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на Вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.
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