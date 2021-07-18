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Нидерландский язык за 7 уроков для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 419 | Статистика
Размер:4,48 Мб
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Нидерландский язык за 7 уроков - бесплатный курс нидерландского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой нидерландский до уровня нормального общения на основные темы. Курс голландского языка для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

В курс вошла только базовая грамматика нидерландского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на нидерландском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать голландский язык в нашем курсе в дороге в любое время.

Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены. В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов вы найдете либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно. И запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.

Возможности программы:

  • Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала
  • Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений
  • Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету)
  • Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на Вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету
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