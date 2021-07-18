Нидерландский язык за 7 уроков для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SpeakASAP.com
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 419 | Статистика
|Размер:
|4,48 Мб
|СКАЧАТЬ
Нидерландский язык за 7 уроков - бесплатный курс нидерландского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой нидерландский до уровня нормального общения на основные темы. Курс голландского языка для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.
В курс вошла только базовая грамматика нидерландского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на нидерландском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать голландский язык в нашем курсе в дороге в любое время.
Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены. В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов вы найдете либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно. И запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
Возможности программы:
- Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала
- Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений
- Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету)
- Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на Вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету
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Admin
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