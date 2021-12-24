Hetman Data Recovery Pack - пакет программ для восстановления информации удаленной с любого устройства или носителя данных. В этот набор входит 8 утилит, которые позволят Вам качественно, быстро и без специальных знаний вернуть утраченные по каким-либо причинам файлы:

Hetman FAT Recovery - эффективная программа для восстановления случайно удаленных файлов, данных утерянных после форматирования, поддерживающая все версии файловой системы FAT. Этот инструмент восстанавливает информацию с USB флэш-дисков, цифровых камер, различных типов карт памяти, жестких дисков и т.д.

Hetman NTFS Recovery - эта утилита вернет информацию с рабочих, «битых» или поврежденных жестких дисков, восстановит данные утерянные после форматирования, удаления или пересоздания логических разделов NTFS, а также может восстановить случайно удаленные файлы («Shift» + «Delete»).

Hetman Partition Recovery - этот инструмент восстанавливает данные жестких дисков и любых других носителей информации под управлением файловых систем FAT и NTFS. Утилита объединяет комплекс алгоритмов, которые восстанавливают как имя, атрибуты, содержимое файла, так и структуру каталогов. Кроме текущих разделов, утилита Hetman Partition Recovery находит все ранее созданные диски и выводит их пользователю для дальнейшего поиска и восстановления удаленных файлов.

Hetman Photo Recovery - программа для восстанавления фотографий, удаленных с карт памяти SD, MicroSD, Compact Flash, USB-флеш-дисков, фотоаппаратов, мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, жестких дисков персональных компьютеров и ноутбуков.

Hetman Uneraser - этот инструмент поможет восстанавить файлы, удаленные с жестких дисков персональных компьютеров и ноутбуков, карт памяти SD, MicroSD, Compact Flash, USB-флеш-дисков и т.д. Утилита восстановит случайно удаленные файлы или файлы, утерянные после очистки «Корзины».

Hetman Office Recovery - поможет восстановить важные документы как с полностью работоспособных, так и повреждённых накопителей. В программе использован ряд алгоритмов, позволяющих восстанавливать документы с отформатированных и заново разбитых на разделы дисков, устройств с повреждениями файловой системы и загрузочной области. Доступен специальный режим для работы с изношенными и нестабильно работающими накопителями.

Hetman Word Recovery - утилита восстанавливает документы популярных пакетов Microsoft Office, Open Office, а также файлы Adobe PDF, текстовые файлы настроек и т.д. Hetman Word Recovery возвращает файлы с любых носителей информации c файловой системой FAT и NTFS.

Hetman Excel Recovery - этот инструмент поможет вернуть файлы электронных таблиц, как с исправных, так и с повреждённых носителей информации. Низкоуровневый алгоритм «Контентного анализа» не ограничивается анализом файловой таблицы, а считывает все данные с поверхности диска с целью обнаружения удалённых файлов. Программа восстановит Excel XLS, XLSX файлы с не читаемых и повреждённых устройств и дисков, которые были отформатированы или заново разбиты на разделы.