Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков. Программа содержит информацию по знакам, актуальную на конец 2020 года.

Во время обучения доступны различные разделы дорожных знаков, а также проверка полученных знаний в виде викторины. Это позволяет в более удобной форме проверять навыки в распознавании дорожных знаков, а также учить те разделы, знаки из которых вы запомнили хуже всего, меньше повторяя уже хорошо изученный материал.