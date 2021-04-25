Дорожные знаки для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Iskander
|Категории:
|Обучающий софт - Тесты, проверка знаний
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 642 | Статистика
|Размер:
|13,49 Мб
|СКАЧАТЬ
Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков. Программа содержит информацию по знакам, актуальную на конец 2020 года.
Во время обучения доступны различные разделы дорожных знаков, а также проверка полученных знаний в виде викторины. Это позволяет в более удобной форме проверять навыки в распознавании дорожных знаков, а также учить те разделы, знаки из которых вы запомнили хуже всего, меньше повторяя уже хорошо изученный материал.
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Отзывы о программе Дорожные знаки
Гость про Дорожные знаки 1.2 для Android [19-08-2015]
Отличная программа! Спасибо сайту за скачивание)))
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