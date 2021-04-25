Дорожные знаки для Android

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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Тесты, проверка знаний
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 642 | Статистика
Размер:13,49 Мб
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Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков. Программа содержит информацию по знакам, актуальную на конец 2020 года.

Во время обучения доступны различные разделы дорожных знаков, а также проверка полученных знаний в виде викторины. Это позволяет в более удобной форме проверять навыки в распознавании дорожных знаков, а также учить те разделы, знаки из которых вы запомнили хуже всего, меньше повторяя уже хорошо изученный материал.

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Отзывы о программе Дорожные знаки

Гость про Дорожные знаки 1.2 для Android [19-08-2015]

Отличная программа! Спасибо сайту за скачивание)))
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