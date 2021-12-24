Hetman Word Recovery для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 1000 руб. | Купить
Ограничение:не сохраняются восстановленные данные
Версия:4.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Восстановление данных
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Размер:16,45 Мб
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Hetman Word Recovery - инструмент для восстановления утраченных или удаленных важных текстовых документов как с полностью работоспособных, так и повреждённых накопителей. В этой программе использован ряд алгоритмов, позволяющих восстанавливать документы с отформатированных и заново разбитых на разделы дисков, устройств с повреждениями файловой системы и загрузочной области. Кроме того, доступен специальный режим для работы с изношенными и нестабильно работающими накопителями.

Программа восстанавливает документы в форматах Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013, а также в и формате OpenOffice, поддерживая такие типы файлов как: DOC, DOCX, DOT. Помимо документов Microsoft Word, утилита может помочь в восстановлении документов в формате OpenDocumet (пакеты Open Office, Libre и Star Office): ODT. Но и это еще не все: чтобы охватить наибольший сегмент офисной документации, разработчики приложения обеспечили поддержку файлов PDF, PDB, RTF, WPD и WRI.

Задействован целый комплекс алгоритмов для поиска удаленных файлов. Помимо анализа файловой таблицы диска, используется так называемый «сигнатурный» поиск удаленных документов. Обнаруживая сигнатуры начала DOC или DOCX файла («D0 CF» и «50 4B» соответственно), программа определяет размер документа и выводит его пользователю. Форматирование или удаление разделов, сбой файловой системы может привести к утере части системной информации диска. Используя инновационный алгоритм воссоздания структуры раздела, утилита вернет больше документов, чем другие аналогичные программы. Алгоритм проверки корректности документа, гарантирует возможность дальнейшей работы с каждым восстановленным файлом.

Пользоваться программой очень легко и просто, специальные знания и навыки не требуются. В программе имеется пошаговый мастер-подсказчик, который поможет на каждом этапе восстановления: выбор диска (папки) сканирования, глубина анализа, определение формата файлов, место сохранения информации и т.д. Удобно, что после сканирования доступен предпросмотр найденных элементов, чтобы Вы могли убедиться в правильности восстанавливаемого файла. Кстати, файл может быть сохранен на ПК, записан на CD/DVD-диск, упакован в ISO-образ или отправлен на удаленный FTP-сервер.

Одним словом, с Hetman Word Recovery Вы сможете вернуть "к жизни" важную для Вас офисную текстовую документацию, которая была утеряна в результате различных сбоев (повреждений) носителя или просто непреднамеренно удалена.

Что нового в Hetman Word Recovery 4.0?
  • Улучшен пользовательский интерфейс
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