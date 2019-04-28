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Photo Editor для Android

Photo Editor 4.3 для Android

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Описание Photo Editor 4.3 для AndroidОписание   Скачать Photo Editor 4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,97 Мб) Скриншоты Photo Editor 4.3 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Photo Editor 4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Photo Editor 4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Photo Editor - один из лучших фоторедакторов для Android-устройств, обладающий массой всевозможных функций и фильтров для преобразования и улучшения Ваших изображений. Тут Вы сможете настроить цвет картинки, вращать и поворачивать фото, обрезать при необходимости лишние элементы, изменить размер, использовать разнообразные эффекты и рамки, а также добавить текст, рисунок или водяной знак в виде изображения.

При настройке цвета для Вас доступны регуляторы тона, насыщенности, контраста и яркости. Что же касается эффектов в Photo Editor, то можно поэкспериментировать с гамма-коррекцией, автоконтрастом, автотоном, размытием, резкостью, эффектом акварели, скетча, сепии и много другого.

Все управление в приложении осуществляется с помощью тапов по экрану устройства, а увеличение/уменьшение картинки выполняется классическим тач-падом двумя пальцами. Для редактирования доступны изображения из Галереи устройства, а также можно получить новое фото прямо с камеры. Измененная картинка сохраняется на устройстве в форматах JPEG и PNG, при этом присутствуют гибкие настройки качества JPEG. Своей работой удобно делиться через электронную почту, сервис Picasa, социальные сети Facebook, Twitter и т.д. В добавок ко всему есть возможность просмотра, редактирования и удаления метаданных.

В общем, Photo Editor - это именно то приложение в Вашем планшете или смартфоне, которое позволит Вам легко и быстро отредактировать нужную картинку или фотографию, превратив их в настоящее произведение искусства.

Что нового в Photo Editor 4.3 для Android?
  • Исправление ошибок.
Photo Editor
Photo Editor
Photo Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 513
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Photo Editor

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Отзывов о программе Photo Editor 4.3 для Android пока нет, можете добавить...

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